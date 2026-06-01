Mercato - PSG : «C'est sûr à 100%», le club de Luis Enrique pour la saison prochaine est annoncé !

Ayant remporté samedi soir sa troisième Ligue des Champions, sa deuxième d’affilée avec le PSG, Luis Enrique est un peu plus entré dans l’histoire. Le technicien espagnol, qui devrait très prochainement prolonger son contrat à Paris, sera sans le moindre doute possible l’entraîneur du club de la capitale la saison prochaine.
« Il faut en obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6. C’est ça le plan, non ? ». Ce dimanche, alors que le PSG célébrait sa deuxième victoire d’affilée en Ligue des Champions, Luis Enrique lui, faisait déjà part avec joie des prochains objectifs du club parisien. Compétiteur dans l’âme, le coach espagnol âgé de 56 ans souhaite continuer à marquer un peu plus les esprits au sein du club de la capitale. Arrivé en 2023 sur le banc du PSG, Luis Enrique n’a plus qu’un an de contrat à l’heure actuelle.
Luis Enrique à 100 % sur le banc du PSG la saison prochaine
Mais si son bail expire en juin 2027, l’Asturien va très prochainement signer un nouveau contrat avec le PSG comme l’a indiqué Fabrizio Romano ce lundi. De son côté, le journaliste Abdellah Boulma confirme de son côté que Luis Enrique sera à 100 % l’entraîneur du club parisien la saison prochaine, alors que certains clubs comme Liverpool ont pu être intéressés par son profil. S’il va s’engager jusqu’en 2030 à Paris, le coach de 56 ans affirmait récemment ne pas vouloir rester entraîneur éternellement.
« Moi, je ne veux pas finir en vieux croûton sur le banc »
« Je le dis à ma femme : 'Moi, je ne veux pas finir en vieux croûton sur le banc'. Je ne veux pas ça, mais bon... Je vois de plus en plus de vieux croûtons entraîner. Je pense qu'au-delà de soixante ans... En plus, je plaisante avec mon frère Felipe. Je lui dis : 'Moi, il faut que je prenne ma retraite avant toi.' Il a un an de moins que moi, il en a 55, et lui partira à la retraite à 61 ans... Alors faites le calcul », confiait le coach du PSG avant la finale de la Ligue des Champions.