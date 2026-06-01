Ligue des champions : Le PSG encore plus fort, Vincent Moscato n’en revient pas !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a assumé son statut de favori face à Arsenal, soulevant une deuxième Ligue des Champions consécutive. Un sacre qui semble mettre tout le monde d’accord, puisque l’équipe de Luis Enrique est désormais considérée comme l’une des meilleures de l’histoire récente du football européen.

On n’avait jamais vu ça. Si l’OM a marqué l’histoire pour avoir été la première équipe française à remporter une Ligue des Champions, le PSG a fait encore plus fort. Ousmane Dembélé et ses coéquipiers, ont en effet réalisé un incroyable doublé dans la plus prestigieuse compétition européenne avec une victoire aux tirs aux buts face à Arsenal (4-3), un an après avoir totalement dominé l’Inter (5-0). Mais les Parisiens ont surtout réussi à créer une véritable équipe, qui fait désormais trembler n’importe quel autre club de la planète.

« A un moment, on a pensé qu’ils allaient perdre » En effet, on se demande déjà si le PSG ne va pas en remporter une troisième Ligue des Champions la saison prochaine, tant il semble survoler la concurrence. Mais pour le moment savourons les deux déjà acquises, qui ont tout de même été radicalement différentes. « Celle-ci est très forte, parce que le match en lui-même était très dur. A un moment, on a pensé qu’ils allaient perdre » a confié Vincent Moscato sur RMC, deux jours après la victoire parisienne.