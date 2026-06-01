PSG : «Ce sont des moments magnifiques», Désiré Doué n'en revient pas après le sacre en Ligue des champions !

Axel Cornic

Après la première victoire en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé était venu présenter le trophée à Roland-Garros. Mais cette fois-ci, la star du Paris Saint-Germain n’était pas seule, puisqu’elle était accompagnée de trois autres coéquipiers, dont Désiré Doué.

Jamais deux sans trois. Alors qu’il y a encore quelques jours on se demandait si le PSG pouvait réaliser le doublé, voilà qu’on parle déjà d’une troisième Ligue des Champions. Des joueurs au président Nasser Al-Khelaïfi, en passant évidemment par Luis Enrique, tous semblent déjà croire à un nouveau succès, un peu comme le Real Madrid d’un certain Zinedine Zidane.

« C’est exceptionnel, on va essayer de ramener la troisième la saison prochaine » Comme l’année dernière, Ousmane Dembélé a une nouvelle fois présenté le trophée de la Ligue des Champions sur le court Philippe-Chatrier. « Je crois que Roland-Garros me porte chance (rire) » a lancé au micro la star du PSG, avant de lui aussi évoquer un triplé devant le public présent à Roland-Garros ce lundi. « C’est exceptionnel, on va essayer de ramener la troisième la saison prochaine ». Mais il n’était pas seul, puisque ses coéquipiers Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola l’ont accompagné.