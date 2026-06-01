Transfert à 40M€ : Le PSG a déjà trouvé le remplaçant d'Ousmane Dembélé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

De nouveau vainqueur de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé fait définitivement partie de la légende du PSG. Mais le Ballon d’Or en titre n’est pas à éternel, et le club de la capitale aurait trouvé un profil évalué à 40M€ qui selon certains observateurs, pourrait remplacer le numéro 10.

Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé a confirmé qu’il serait bel et bien l’un des favoris à sa propre succession pour la prochaine édition de la prestigieuse récompense individuelle. Et pour cause, le numéro 10 du PSG a remporté samedi soir une deuxième Ligue des Champions consécutive. Étincelant à la pointe de l’attaque de Luis Enrique, l’international Français n’est cependant pas éternel. Et à 29 ans, les dirigeants parisiens pourraient commencer à tâter le terrain afin de trouver un nouvel attaquant prometteur.

Le PSG suit Eli Kroupi Comme révélé par plusieurs médias, le PSG suit de près l’évolution d’Eli Junior Kroupi. Véritable révélation avec Bournemouth en Premier League, l’attaquant de 19 ans est dans le viseur du club parisien. Et selon le journaliste Laurent Perrin, Kroupi pourrait être un remplaçant crédible à Dembélé à la pointe de l’attaque.