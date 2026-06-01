Transfert à 40M€ : Le PSG a déjà trouvé le remplaçant d'Ousmane Dembélé ?

De nouveau vainqueur de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé fait définitivement partie de la légende du PSG. Mais le Ballon d’Or en titre n’est pas à éternel, et le club de la capitale aurait trouvé un profil évalué à 40M€ qui selon certains observateurs, pourrait remplacer le numéro 10.
Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé a confirmé qu’il serait bel et bien l’un des favoris à sa propre succession pour la prochaine édition de la prestigieuse récompense individuelle. Et pour cause, le numéro 10 du PSG a remporté samedi soir une deuxième Ligue des Champions consécutive. Étincelant à la pointe de l’attaque de Luis Enrique, l’international Français n’est cependant pas éternel. Et à 29 ans, les dirigeants parisiens pourraient commencer à tâter le terrain afin de trouver un nouvel attaquant prometteur.
Le PSG suit Eli Kroupi
Comme révélé par plusieurs médias, le PSG suit de près l’évolution d’Eli Junior Kroupi. Véritable révélation avec Bournemouth en Premier League, l’attaquant de 19 ans est dans le viseur du club parisien. Et selon le journaliste Laurent Perrin, Kroupi pourrait être un remplaçant crédible à Dembélé à la pointe de l’attaque.
« Je pense qu'il a celles pour jouer faux 9 à la place de Dembélé »
« L'idée est séduisante : il est jeune, efficace, français, spectaculaire, polyvalent… Voilà beaucoup de qualités qui peuvent plaire à Luis Enrique. Je pense qu'il a celles pour jouer faux 9 à la place de Dembélé. Il a 19 ans, donc une marge de progression importante, surtout s'il travaille avec Luis Enrique. Le site Transfermarkt l'estime à 40 M€, je ne dirais pas que c'est une bonne affaire, mais c'est un coup qui mérite d'être tenté. Le PSG pourrait avoir des regrets en le voyant enfiler le maillot d'un autre club. Mais attention, il y a de la concurrence et Bournemouth est très dur en affaires. Luis Campos aussi », a ainsi confié le journaliste en répondant aux questions des lecteurs du Parisien ce lundi.