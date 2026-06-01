PSG : Un journaliste dénonce une injustice avec Marquinhos !

Samedi soir, Marquinhos a soulevé une nouvelle Ligue des Champions avec le PSG. Capitaine historique du club parisien, le défenseur brésilien a parfois été critiqué autour de son niveau de jeu. Cependant, certains observateurs estiment que les critiques à l’encontre du numéro 5 parisien sont souvent injustifiées. Explications.
Joueur le plus capé de l’histoire du PSG, Marquinhos a un peu plus fait rentrer son nom dans la légende à Paris. Samedi soir, le capitaine parisien a soulevé une deuxième Ligue des Champions consécutive. Auteur d’une performance globalement solide sur cette finale, le numéro 5 arrivé il y a treize ans au PSG a de nouveau fait preuve d’une grande émotion.
« Un très grand joueur pour lequel certains observateurs manquent de considération »
Ce lundi, le journaliste Laurent Perrin a été interrogé par un lecteur du Parisien sur la possibilité de voir un jour Marquinhos ambassadeur du PSG après sa retraite. Ce dernier n’a alors pas manqué d’affirmer que le Brésilien manquait parfois de considération : « Je suis 100% d'accord, je n'ai rien à ajouter si ce n'est que c'est (surtout) un très grand joueur pour lequel certains observateurs manquent de considération. » Également interrogé sur l’avenir de Marquinhos, Laurent Perrin ne voit pas le capitaine quitter le PSG de sitôt.
« Marquinhos est heureux à Paris, il n’a pas envie de partir »
« Je ne pense pas que Marquinhos ait l'intention de quitter Paris. Depuis deux ou trois ans, il y a régulièrement cette petite musique qui le pousse dehors. C’est surprenant. Marquinhos est heureux à Paris, il n’a pas envie de partir, il est sous contrat jusqu’en 2028 et il restera tant qu'on voudra de lui et qu'il se sentira au niveau. Il a 32 ans et Luis Enrique le gère parfaitement, en l’alignant pour les grands rendez-vous et en le mettant au repos en Ligue 1. Cette saison, il a joué 15 matchs de Ligue des champions et 14 matchs de Ligue 1. Sportivement, il reste au top. Il a encore fait un super match en finale, il a été énorme en demi-finale à Munich », a-t-il indiqué.