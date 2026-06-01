PSG : Un journaliste dénonce une injustice avec Marquinhos !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Samedi soir, Marquinhos a soulevé une nouvelle Ligue des Champions avec le PSG. Capitaine historique du club parisien, le défenseur brésilien a parfois été critiqué autour de son niveau de jeu. Cependant, certains observateurs estiment que les critiques à l’encontre du numéro 5 parisien sont souvent injustifiées. Explications.

Joueur le plus capé de l’histoire du PSG, Marquinhos a un peu plus fait rentrer son nom dans la légende à Paris. Samedi soir, le capitaine parisien a soulevé une deuxième Ligue des Champions consécutive. Auteur d’une performance globalement solide sur cette finale, le numéro 5 arrivé il y a treize ans au PSG a de nouveau fait preuve d’une grande émotion.

« Un très grand joueur pour lequel certains observateurs manquent de considération » Ce lundi, le journaliste Laurent Perrin a été interrogé par un lecteur du Parisien sur la possibilité de voir un jour Marquinhos ambassadeur du PSG après sa retraite. Ce dernier n’a alors pas manqué d’affirmer que le Brésilien manquait parfois de considération : « Je suis 100% d'accord, je n'ai rien à ajouter si ce n'est que c'est (surtout) un très grand joueur pour lequel certains observateurs manquent de considération. » Également interrogé sur l’avenir de Marquinhos, Laurent Perrin ne voit pas le capitaine quitter le PSG de sitôt.