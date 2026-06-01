«Ça m’a déstabilisé» : En une conversation, Guardiola a fait vaciller Payet pour son retour à l’OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Pep Guardiola avait privé les supporters de l’OM de Dimitri Payet ? Au cours du mercato hivernal de 2017 qui était synonyme du retour de l’ex-international français à Marseille, Pep Guardiola profitait d’une affiche de coupe nationale entre West Ham et Manchester City pour lui clamer son amour. Ce qui l’a fait douter un temps de la décision à prendre pour la suite.

Dimitri Payet est resté loin de Marseille pendant une saison et demi seulement. A l’hiver 2017, les dirigeants de l’OM rapatrié le meneur de jeu après des mois où il a brillé sur les pelouses anglaises avec West Ham. La suite, on la connaît avec de belles années sous la tunique de l’OM jusqu’à son départ à l’été 2023 non sans émotion. Cependant, ce retour dans la cité phocéenne aurait pu ne pas avoir lieu, l’espace de quelques heures dans la tête de Payet, en raison d’une accolade avec Pep Guardiola.

«Guardiola vient me serrer la main en disant : ‘I love you, come play for me’» « Il y avait City. Lors de mon dernier match avec West Ham, c’est contre lui (ndlr Guardiola). J’ai appelé mon père dans la soirée. C’était un match de coupe qu’on perd à la maison. Le coach m’a annoncé : ‘au vu du fait que tu veuilles partir, je ne vais pas te faire démarrer le match’. Chose que je comprends évidemment. Je fais une belle entrée et à la fin du match, Guardiola vient me serrer la main en disant : ‘I love you, come play for me’. J’ai rêvé ou il m’a dit je t’aime ? », a confié Dimitri Payet en interview avec Romain Canuti sur la chaîne YouTube : Ils font Marseille.