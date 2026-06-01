Mercato - Un nouvel attaquant au PSG : Le transfert parfait annoncé sur La Chaîne L’Equipe ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Déterminé à réaliser un beau mercato estival après une nouvelle saison historique, le PSG a déjà plusieurs cibles dans le viseur. L’une d’entre elles mènent à Eli Junior Kroupi. Révélation de Premier League avec Bournemouth, l’attaquant français de 19 ans serait une recrue idéale selon le journaliste Karim Bennani.

Juste après avoir remporté une deuxième Ligue des Champions d’affilée à la tête du PSG samedi soir, Luis Enrique a évoqué le sujet du mercato. « C’est un autre chapitre. On va suivre notre ligne de conduite. On n’a pas besoin de beaucoup de joueurs parce qu’il est très dur d’intégrer le PSG. On va travailler sur le futur mais il n’y a aucune urgence. On aura besoin de nouveaux joueurs pour avoir d’autres options mais nous avons déjà un très bon effectif. On va y aller piano piano », confiait le coach espagnol.

Le PSG suit Eli Kroupi Une chose est sûre, le PSG s’est directement activé sur le marché après ce nouveau sacre européen. Le club parisien est attentif à plusieurs pistes. L’une d’entre elles mènent à Eli Junior Kroupi. Révélation de Premier League sous les couleurs de Bournemouth, le jeune buteur français de 19 ans est également surveillé par Manchester City ou encore par Arsenal. Présent sur le plateau de la Chaîne l’Equipe ce lundi, le journaliste Karim Bennani a estimé que Kroupi était une recrute idéale pour le PSG.