Mercato - PSG : Une «guerre publique» évitée pour le transfert de Julian Alvarez ?

Pierrick Levallet

Sacré vainqueur de la Ligue des champions pour la seconde fois consécutive ce samedi, le PSG peut désormais se pencher sur son mercato. Le club de la capitale aimerait notamment mettre la main sur Julian Alvarez, également ciblé par le FC Barcelone. L’Atlético de Madrid s’est d’ailleurs agacé du comportement de la formation catalane sur ce dossier. Mais le Barça n’a pas souhaité réagir.

Le PSG peut enfin se focaliser sur son mercato. Le club de la capitale a remporté sa seconde Ligue des champions consécutive ce samedi, et peut donc revenir à ses affaires sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens voudraient offrir de nouveaux renforts à Luis Enrique, notamment dans le secteur offensif. Le nom de Julian Alvarez a alors été évoqué. Mais l’attaquant de 26 ans est également ciblé par le FC Barcelone. Une offre des Blaugrana a même été révélée récemment. L’Atlético de Madrid s’est alors montré très agacé par le comportement du club blaugrana sur ce dossier et n’a pas manqué d’exprimer sa colère à travers les médias et sur les réseaux sociaux.

Le FC Barcelone ne veut pas répondre à l'Atlético de Madrid sur le cas Julian Alvarez Mais comme le rapporte Mundo Deportivo, le FC Barcelone n’entendrait pas vraiment répondre aux attaques des Colchoneros. Le Barça refuserait de dire que l’Atlético de Madrid ment en affirmant n’avoir reçu aucune proposition pour Julian Alvarez. De cette manière, les champions d’Espagne s’éviteraient une « guerre publique » susceptible de faire capoter le dossier. Le FC Barcelone voudrait aborder la situation de manière professionnelle et sereine, comme il ferait pour n’importe quel autre transfert.