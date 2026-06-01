F1 - Mercedes : Kimi Antonelli refuse de prendre exemple sur Lewis Hamilton !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir vu George Russell dominer le début de la saison, Kimi Antonelli est revenu très fort et vient d'enchaîner quatre victoires de suite. Non sans avoir bataillé avec son coéquipier. Une lutte qui a d'ailleurs donné des sueurs froides à Mercedes. Mais le jeune italien assure qu'il fera tout pour éviter de reproduire le cas Hamilton-Rosberg.

Lors du Grand Prix du Canada, la bataille acharnée entre Kimi Antonelli et George Russell a du rappeler de très mauvais souvenirs à Toto Wolff. En effet, la saison 2016 avait été marquée par la bagarre intense entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg avec en apogée l'accrochage lors du France Prix d'Espagne qui avait conduit à l'abandon des deux Mercedes. Mais Kimi Antonelli assure que c'est un scénario qu'il ne compte absolument pas reproduire.

Antonelli rassure Mercedes « L’équipe veut que nous courions librement, parce qu’elle sait très bien que, surtout dans la position qui est la nôtre aujourd’hui, on ne peut pas nous tenir en laisse. Mais ils veulent aussi s’assurer qu’il n’y ait pas de situation désagréable. S’ils estiment que c’est nécessaire, lors des prochaines courses, ils nous demanderont de courir de manière un peu plus prudente. Pour le moment, ils nous laissent nous battre librement parce qu’ils nous font confiance également. Nous ne voulons pas recréer un scénario comme celui de Lewis et Nico, où l’ambiance interne dans l’équipe n’était pas la meilleure. J’ai parlé avec Toto Wolff de la bataille entre eux en 2016. Il m’a expliqué le bon et le mauvais, les choses qu’il ne faut pas répéter. Parce que l’équipe reste la priorité », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextge-auto.com avant de poursuivre.