Cyclisme - Tour de France : Vingegaard est-il revenu au niveau de Pogacar ?

Alexandre Higounet

Jonas Vingegaard est parvenu à remplir le premier objectif de son plan en deux étapes en remportant le Tour d'Italie. Il peut maintenant se tourner en direction du Tour de France. Pour l'ancien coureur et compatriote du champion danois Rolf Sorensen, ce qu'a montré le leader du Team Visma-Lease A Bike sur le Giro permet de supposer qu'il est désormais revenu au niveau de Tadej Pogacar...

En remportant le Tour d'Italie comme il en rêvait, complétant son palmarès sur les Grands Tours, Jonas Vingegaard a accompli le premier des deux objectifs qu'il s'était fixés en début de saison. Reste désormais le second, à savoir remporter un troisième Tour de France cet été. A l'occasion d'une intervention pour TV2 Sport, Rolf Sorensen, l'ancien coureur et compatriote du champion danois, a affirmé qu'au vu de ce que Vingegaard avait démontré sur le Giro, on pouvait estimer qu'il serait au niveau de Pogacar sur le Tour.

« Je pense que Vingegaard est désormais au niveau de Pogacar » Sorensen a ainsi analysé dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Pogacar a été exceptionnellement le meilleur coureur du monde ces deux dernières années, mais je pense que Vingegaard est désormais à son niveau. Il faut peser le pour et le contre, mais je le crois. C'est de très bon augure pour le Tour de France »