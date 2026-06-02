Mercato - Transfert «quasiment certain» : Le PSG tient son premier coup de l'été pour 25M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà actif en coulisses après avoir remporté la Ligue des champions, le PSG pourrait mettre un sérieux coup d'accélérateur sur son mercato. La première recrue pourrait d'ailleurs venir de Russie, puisque le transfert d'Aleksey Batrakov pour environ 25M€ serait en excellente voie.

Après la victoire en finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le PSG se tourne déjà vers la saison prochaine avec un objectif majeur sur le mercato, à savoir apporter du sang neuf à un effectif qu'il ne faudra pas non plus chambouler. Dans cette optique, le projet parisien, qui consiste à miser sur de jeunes talents prometteurs devrait se poursuivre, et c'est ainsi qu'Aleksey Batrakov serait désormais tout proche de s'engager au PSG. Dmitry Cheltsov, agent qui connaît très bien le marché russe, affirme même qu'il y a désormais 95% de chances que le milieu offensif du Lokomotiv Moscou rejoigne la capitale française.

Batrakov tout proche du PSG ? « Batrakov est quasiment certain (à 95%) de rejoindre Paris. Les dirigeants du PSG et du Lokomotiv ont déjà eu une dizaine d'entretiens téléphoniques. La semaine prochaine – qui se termine aujourd'hui – Campos se rendra à Moscou pour tenter de finaliser le transfert. Pour que ce transfert échoue, il faudrait un cas de force majeure. L'indemnité de transfert s'élèvera à 25 millions d'euros et le salaire à environ 5 ou 6 millions d'euros. Le transfert devrait avoir lieu d'ici deux semaines », confie-t-il dans l'émission European Review sur la chaîne Comment.Show.