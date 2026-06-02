Mercato - Transfert «quasiment certain» : Le PSG tient son premier coup de l'été pour 25M€ !

Déjà actif en coulisses après avoir remporté la Ligue des champions, le PSG pourrait mettre un sérieux coup d'accélérateur sur son mercato. La première recrue pourrait d'ailleurs venir de Russie, puisque le transfert d'Aleksey Batrakov pour environ 25M€ serait en excellente voie.
Après la victoire en finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le PSG se tourne déjà vers la saison prochaine avec un objectif majeur sur le mercato, à savoir apporter du sang neuf à un effectif qu'il ne faudra pas non plus chambouler. Dans cette optique, le projet parisien, qui consiste à miser sur de jeunes talents prometteurs devrait se poursuivre, et c'est ainsi qu'Aleksey Batrakov serait désormais tout proche de s'engager au PSG. Dmitry Cheltsov, agent qui connaît très bien le marché russe, affirme même qu'il y a désormais 95% de chances que le milieu offensif du Lokomotiv Moscou rejoigne la capitale française.
Batrakov tout proche du PSG ?
« Batrakov est quasiment certain (à 95%) de rejoindre Paris. Les dirigeants du PSG et du Lokomotiv ont déjà eu une dizaine d'entretiens téléphoniques. La semaine prochaine – qui se termine aujourd'hui – Campos se rendra à Moscou pour tenter de finaliser le transfert. Pour que ce transfert échoue, il faudrait un cas de force majeure. L'indemnité de transfert s'élèvera à 25 millions d'euros et le salaire à environ 5 ou 6 millions d'euros. Le transfert devrait avoir lieu d'ici deux semaines », confie-t-il dans l'émission European Review sur la chaîne Comment.Show.
«Batrakov est quasiment certain de rejoindre le PSG»
Entraîneur des équipe de jeunes du Lokomotiv Moscou, Andrey Nagibin, qui a eu Aleksey Batrakov sous ses ordres, confirme les discussions avec le PSG. « À ma connaissance, des négociations avec le PSG sont bel et bien en cours. Il possède assurément les qualités pour évoluer au plus haut niveau. Mais beaucoup de choses devront changer. Le niveau du championnat français est supérieur à celui de la Russie (...) Je pense que de nombreux facteurs doivent être réunis pour que Batrakov puisse prétendre à une place de titulaire. Mais il y a l'exemple de Safonov : arrivé comme gardien remplaçant, il a su saisir sa chance et est devenu titulaire. J'ai rencontré Alexey récemment et nous en avons discuté ; il aimerait tenter sa chance au PSG. Je lui ai souhaité bonne chance et j'espère que tout se passera bien », confie-t-il dans une interview accordée à Championat.