Tout le monde veut signer au PSG : La grande annonce sur le mercato !

Alors que le PSG vient de remporter une deuxième Ligue des champions de suite, le club de la capitale prépare désormais la suite qui pourrait passer par un mercato assez agité. Et visiblement, les Parisiens n'auront pas besoin de se montrer trop convaincants dans les négociations.
Depuis que Luis Enrique et Luis Campos ont pris les choses en mains au PSG, le club est passé dans une autre dimension comme en témoignent les deux victoires consécutives en Ligue des champions. A tel point que désormais, le PSG possède l'un des projets les plus attractifs du monde. Pour Walid Acherchour, tous les joueurs souhaitent rejoindre la capitale pour évoluer sous les ordres de Luis Enrique au sein d'un des projets les plus ambitieux du monde.
Le PSG est devenu hyper attractif !
« En tout cas, ils ont impacté le football européen et je pense que ce sera une dynastie. L’attractivité sur le mercato, sur les nouveaux joueurs, U23, U24. Que ce soit les Yan Diomandé, les Eli Kroupi, les Akliouche, les Konaté...Tous les joueurs aujourd’hui vont vouloir venir jouer au PSG sous Luis Enrique ! Quand tu vois la publicité que donne Luis Enrique individuellement et collectivement...Tu es un joueur, un entourage, un agent, il y a un club où tu as envie de venir c’est là », a-t-il explique au micro de l'After Foot sur RMC.
«Les joueurs viennent tous en courant»
Un avis partagé par Samir Nasri qui était quant à lui présent sur le plateau du Canal Champions Club sur Canal+ : « Vous savez pourquoi je vois Paris gros comme un camion pour la Ligue des champions la saison prochaine ? Déjà que Luis Enrique est un entraîneur à poigne, là avec deux Ligues des champions, son statut est plus que renforcé. Si demain, ils appellent n'importe quel joueur dans le monde pour dire "il y a le projet Paris Saint-Germain", les joueurs qui n'étaient pas sûrs de ce projet il y a 2 ou 3 ans, viennent tous en courant ».