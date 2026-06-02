Tout le monde veut signer au PSG : La grande annonce sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG vient de remporter une deuxième Ligue des champions de suite, le club de la capitale prépare désormais la suite qui pourrait passer par un mercato assez agité. Et visiblement, les Parisiens n'auront pas besoin de se montrer trop convaincants dans les négociations.

Depuis que Luis Enrique et Luis Campos ont pris les choses en mains au PSG, le club est passé dans une autre dimension comme en témoignent les deux victoires consécutives en Ligue des champions. A tel point que désormais, le PSG possède l'un des projets les plus attractifs du monde. Pour Walid Acherchour, tous les joueurs souhaitent rejoindre la capitale pour évoluer sous les ordres de Luis Enrique au sein d'un des projets les plus ambitieux du monde.

Le PSG est devenu hyper attractif ! « En tout cas, ils ont impacté le football européen et je pense que ce sera une dynastie. L’attractivité sur le mercato, sur les nouveaux joueurs, U23, U24. Que ce soit les Yan Diomandé, les Eli Kroupi, les Akliouche, les Konaté...Tous les joueurs aujourd’hui vont vouloir venir jouer au PSG sous Luis Enrique ! Quand tu vois la publicité que donne Luis Enrique individuellement et collectivement...Tu es un joueur, un entourage, un agent, il y a un club où tu as envie de venir c’est là », a-t-il explique au micro de l'After Foot sur RMC.