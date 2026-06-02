Mercato - PSG : Un premier problème est déjà évoqué avec Julian Alvarez !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, le PSG est au même titre que le FC Barcelone, intéressé par la signature de Julian Alvarez cet été. Cependant, l’opération concernant le buteur argentin semble compliquée. Surtout, pour le journaliste Karim Bennani, la star de l’Atlético de Madrid pourrait générer certains problèmes au sein du club parisien. Explications.

Tout juste sacré champion d’Europe, le PSG réfléchit déjà à son mercato estival. Le club parisien est notamment intéressé par le recrutement de Julian Alvarez. Cependant, pour le moment, la presse étrangère annonce que l’Argentin de l’Atlético de Madrid a une préférence pour une arrivée au FC Barcelone. Présent sur le plateau de la Chaîne l’Equipe ce lundi soir, le journaliste Karim Bennani estime que le champion du monde 2022 pourrait causer quelques soucis à Paris.

« Un Julian Alvarez, s’il ne joue pas pendant deux-trois matchs, on va commencer à se demander quel est le problème » « Kroupi, le joueur qu’il faut au PSG ? Oui, plus que Julian Alvarez, qui a évidemment beaucoup plus montré. Le PSG sera encore dans sa logique de recrutement avec Joao Neves, Désiré Doué, Barcola... Eli Junior Kroupi, ça ressemble à ça. C’est un prospect, déjà très bon, qui a prouvé en Premier League, et qui au PSG ne va pas réclamer une place de titulaire tout de suite mais qui sera façonné par Luis Enrique. Un Julian Alvarez, s’il ne joue pas pendant deux-trois matchs, on va commencer à se demander quel est le problème. Je trouve ça intelligent parce que pour une première saison en Premier League, c’est déjà solide », a ainsi confié ce dernier.