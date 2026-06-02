PSG - Luis Enrique comme Pep Guardiola : La grande annonce sur La Chaîne L’Equipe !

Axel Cornic

Cette deuxième Ligue des Champions sonne comme une revanche pour Luis Enrique, très critiqué depuis son arrivée en 2023. L’Espagnol a réussi à imposer ses idées et sa vision du football contre vents et marées, ressortissant finalement après ce nouveau succès comme le pilier central d’un Paris Saint-Germain capable de marquer l’histoire.

Et si ça ne faisait que commencer ? Avec sa victoire face à Arsenal, le PSG a réalisé un fabuleux doublé en Ligue des Champions, ce que seules 9e équipes ont fait auparavant. Et on parle déjà d’un possible triplé, avec Luis Enrique qui pourrait bien lancer une véritable dynastie.

« Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas considéré au même titre qu’un Pep Guardiola » Certains le comparent déjà aux plus grands et c’est le cas sur le plateau de L’Equipe de Greg, où fait le lien avec un certain Pep Guardiola. « Je ne vois pas pourquoi un entraîneur qui gagne deux Ligues des Champions avec le même club et qui en a gagné une il y a plus de 10 ans avec le FC Barcelone ne serait pas considéré au même titre qu’un Pep Guardiola, dont on dit qu’il a révolutionné le foot sur les 15 dernières années » a expliqué Karim Bennani, sur La chaîne L’Equipe.