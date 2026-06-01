PSG : «Ils sont bidons», Christophe Dugarry détruit Arsenal après la finale de Ligue des Champions !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Samedi soir, le PSG s’est imposé en finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Si les « Gunners » ne sont pas passés si loin d’une première victoire en C1 , le plan de jeu très défensif et vicieux de Mikel Arteta a fortement déplu à Christophe Dugarry, qui n’a pas mâché ses mots à l’encontre du club londonien ce lundi.

Le PSG dans la douleur. Samedi soir à Budapest, le club de la capitale est entré dans la légende en remportant pour la deuxième année consécutive la Ligue des Champions. Face à la formation de Luis Enrique, Arsenal a tenté le hold-up. Après avoir ouvert le score très tôt, les hommes de Mikel Arteta ont cherché à gagner du temps, et ont surtout défendu recroquevillés près de leur surface de réparation. Battu par le PSG aux tirs aux buts, Arsenal peut nourrir des regrets, mais le style de jeu proposé par le club anglais a été sévèrement critiqué.

« Ils n'ont rien fait, ils ont cherché à gagner du temps, c'était imbuvable » Présent au micro de l’émission Rothen S’enflamme ce lundi, Christophe Dugarry a pesté contre ce qu’a proposé Arsenal sur cette finale : « Arsenal est et restera le plus grand club à n'avoir jamais remporté la Ligue des Champions. Bravo, quelle fierté ! Ils n'ont rien fait, ils ont cherché à gagner du temps, c'était imbuvable ! Ils sont bidons ! Je suis tellement content qu'ils l'aient dans le baba. S'ils veulent la gagner un jour, qu'ils se mettent à jouer au football ! », a ainsi confié l’ancien joueur de l’OM.