Mercato - OM : C'est déjà terminé pour le transfert d'un international algérien ?

Axel Cornic

L’été 2026 s’annonce crucial pour l’Olympique de Marseille, avec un chantier immense après une saison qui a laissé des traces profondes. Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi va vite devoir se mettre au travail et les premières pistes marseillaises ont déjà commencé à fuiter.

On était parti pour un projet de trois ans avec Roberto De Zerbi, il n’aura finalement duré que la moitié. Et les conséquences de cet échec sont importantes puisque si l’Italien n’est plus là, c’est toute la direction de l’OM qui est partie, avec un nouveau cycle qui va donc s’ouvrir. Et il faudra construire des fondations solides, pour ne pas connaitre des nouvelles désillusions.

Grégory Lorenzi prépare son mercato Cette tâche immense incombe en grande partie à Grégory Lorenzi, qui succède à Medhi Benatia au poste de directeur sportif. L’ancien architecte des succès du Stade Brestois va devoir gérer plusieurs dossiers très chauds à Marseille. Notamment sur le front des départs, avec plusieurs stars qui semblent avoir déjà la valise prête ! C’est le cas de Mason Greenwood, qui pourrait devenir la plus grosse vente de l’histoire de l’OM lors de ce mercato, avec la presse italienne qui évoque un possible transfert autour des 50M€.