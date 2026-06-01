PSG - Luis Enrique : «C’est un exploit», il met fin au débat sur RMC !

Axel Cornic

Si la première semblait être une revanche, la seconde Ligue des Champions est une véritable consécration pour Luis Enrique. Car il ne faut pas oublier qu’il y a seulement un an et demi, le technicien espagnol était très critiqué et certains réclamaient même son départ du Paris Saint-Germain.

On n’a pas fini de parler de ce doublé en Ligue des Champions. Si le PSG a souvent été la risée du football européen, c’est désormais de l’histoire ancienne. Car Paris est considéré comme la meilleure équipe de la planète et sans aucun rival direct, puisqu’on parle déjà d’un possible triplé la saison prochaine.

La victoire de Luis Enrique Un homme semble être le principal architecte de cette révolution parisienne et c’est évidemment Luis Enrique. Arrivé en 2023, l’Espagnol a réussi à installer ses idées et sa vision du football au PSG, changeant énormément de choses. Et ça n’a pas du tout été facile, avec notamment les départs des stars comme Lionel Messi, Neymar, puis Kylian Mbappé en 2024. Mais surtout énormément de critiques et même un possible départ, puisqu’on a bien failli assister à son départ à la fin de cette même année... quelques mois avant la première victoire en Ligue des Champions !