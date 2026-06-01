PSG - Arsenal : Safonov est entré dans la tête des tireurs adverses, il raconte tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le verdict de cette finale de Ligue des champions 2026 a été donné lors de l’incertaine séance de tirs au but. Une première depuis 2016. Le PSG en est ressorti vainqueur grâce aux deux ratés d’Eberechi Eze et Gabriel. Pour le premier cité, Matvey Safonov est convaincu d’avoir joué un rôle phare dans la tentative manquée du milieu offensif d’Arsenal. Il s’est expliqué.

La deuxième étoile a été brodée sur le maillot du PSG. C’est officiel, le club de la capitale est allé conserver son titre de champion d’Europe à Budapest samedi dernier en venant à bout d’Arsenal aux tirs au but (1-1 puis 4-3). Contrairement aux récentes séances de tirs au but face au RC Lens en Coupe de France la saison dernière et pendant la Coupe intercontinentale face à Flamengo au mois de décembre, le portier russe du Paris Saint-Germain a repoussé aucune tentative des Gunners. Néanmoins, il est persuadé d’avoir déstabiliser Eberechi Eze qui a fini par tirer à côté au terme d’une course d’élan grandement ralentie.

«Il attendait que je fasse un mouvement, et je ne l'ai pas fait» Pour Sport-Express, Matvey Safonov s’est attardé sur sa décision de rester debout jusqu’au moment de la frappe d’Eberechi Eze. « Est-ce que je pense avoir eu une influence sur les échecs de Eze et Gabriel ? Pour le premier. Parce qu'il attendait que je fasse un mouvement, et je ne l'ai pas fait. Je pense qu’il voulait être sûr de son coup avant de tirer. Si j'avais plongé plus tôt, il aurait changé d’angle ».