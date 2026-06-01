Mercato : Le PSG passe déjà l'action pour le successeur d'Ousmane Dembélé !

Axel Cornic

Véritable symbole de la réussite récente du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a soulevé sa deuxième Ligue des Champions. Mais son club semble déjà s’interroger au sujet de son avenir, puisque plusieurs sources assurent que Luis Campos aurait déjà trouvé le joueur qui pourrait prendre la place du Ballon d’Or 2025.

On annonçait le pire avec le départ de Kylian Mbappé, mais le PSG n’a jamais été aussi fort. Il faut dire qu’un autre joueur a su profiter du départ de l’attaquant français et c’est son compatriote Ousmane Dembélé, devenu en deux saisons l’un des meilleurs joueurs de la planète. L’ailier a même décroché un Ballon d’Or à l’automne dernier, avant de remporter une deuxième Ligue des Champions.

Le PSG pense déjà à l’après-Dembélé Mais Dembélé a tout de même 29 ans et son contrat va jusqu’en juin 2028, ce qui a déjà commencé à soulever quelques questions autour de son avenir. L’Arabie Saoudite semble en effet prête à lui offrir un pont d’or, pour en faire la nouvelle star de sa Saudi Pro League. Ainsi, le PSG s’est préparé au pire et aurait déjà plusieurs noms en tête pour remplacer l’international français. Il y en a un qui revient d’ailleurs assez régulièrement et c’est celui d’Éli Junior Kroupi, ancien du FC Lorient qui a explosé cette saison en Premier League, avec Bournemouth.