Transferts - Le PSG ou Barcelone : Julian Alvarez a choisi sa prochaine destination ?

Pierrick Levallet

Cet été, Julian Alvarez attise les convoitises sur le mercato. L’attaquant de l’Atlético de Madrid serait notamment ciblé par le PSG et le FC Barcelone. Le champion du monde 2022 semble d’ailleurs avoir déjà tranché pour sa prochaine destination si jamais il venait à quitter les Colchoneros lors de la fenêtre estivale des transferts.

Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive en battant Arsenal ce samedi, le PSG peut désormais se focaliser sur son recrutement estival. Le club de la capitale entendrait se renforcer dans plusieurs secteurs, dont en attaque. Dans cette optique, les dirigeants parisiens auraient des vues sur Julian Alvarez. L’attaquant de 26 ans pourrait bien quitter l’Atlético de Madrid cet été. Mais le champion du monde 2022 semble avoir choisi sa prochaine destination, et ce n’est pas la formation double championne d’Europe en titre.

Julian Alvarez veut signer au FC Barcelone D’après les informations de Mundo Deportivo, Julian Alvarez souhaiterait bel et bien quitter l’Atlético de Madrid pour rejoindre le FC Barcelone cet été. L’international argentin aurait même fait part de sa décision aux Colchoneros par l’intermédiaire de son agent Fernando Hidalgo. Seulement, les tensions présentes entre les deux clubs sur ce dossier pourraient bien compromettre le transfert de Julian Alvarez. Et le PSG pourrait en profiter.