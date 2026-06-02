F1 : «Trop gentil» pour battre Max Verstappen, un pilote reçoit un conseil !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Considéré comme l'un des pilotes les plus durs en piste, Max Verstappen s'impose souvent dans les batailles roue contre roue. Lando Norris peut en parler, lui qui a connu beaucoup de difficulté face au pilote Red Bull. Nico Rosberg, qui s'est retrouvé dans ce genre de situation face à Lewis Hamilton, lui a d'ailleurs donné des conseils.

La saison dernière, Lando Norris a remporté lé titre de champion du monde, mais le pilote McLaren a du se battre face à un Max Verstappen qui était revenu très fort en fin de saison. Et généralement, les batailles en piste ont souvent tourné en faveur du pilote Red Bull. Et afin que cela change, Nico Rosberg, qui a du livrer une énorme bataille en 2016 face à son coéquipier Lewis Hamilton, donne des conseils à Lando Norris.

Rosberg lâche ses conseils à Norris « Totalement. Parce que le vrai Nico Rosberg est beaucoup trop gentil. J’ai dû insister et être plus dur parfois, même si ce n’était pas naturel pour moi. Vous avez le même exemple avec Lando [Norris]. Lando, généralement, les gens diront "il est juste trop gentil". Dans les batailles roues contre roues, il a toujours perdu contre Max [Verstappen] ces dernières années. Chaque bataille roues contre roues face à Max, il l’a perdue, parce que ce que Lando doit faire une fois, c’est juste tenir son rang, provoquer un accident. Cela enverra un message à Max, "il est en train de changer, il devient plus féroce. Peut-être que je dois me calmer un peu la prochaine fois contre lui, parce que sinon nous allons nous crasher". Et il faut juste faire ça », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.