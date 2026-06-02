F1 : «Trop gentil» pour battre Max Verstappen, un pilote reçoit un conseil !

Considéré comme l'un des pilotes les plus durs en piste, Max Verstappen s'impose souvent dans les batailles roue contre roue. Lando Norris peut en parler, lui qui a connu beaucoup de difficulté face au pilote Red Bull. Nico Rosberg, qui s'est retrouvé dans ce genre de situation face à Lewis Hamilton, lui a d'ailleurs donné des conseils.
La saison dernière, Lando Norris a remporté lé titre de champion du monde, mais le pilote McLaren a du se battre face à un Max Verstappen qui était revenu très fort en fin de saison. Et généralement, les batailles en piste ont souvent tourné en faveur du pilote Red Bull. Et afin que cela change, Nico Rosberg, qui a du livrer une énorme bataille en 2016 face à son coéquipier Lewis Hamilton, donne des conseils à Lando Norris.
Rosberg lâche ses conseils à Norris
« Totalement. Parce que le vrai Nico Rosberg est beaucoup trop gentil. J’ai dû insister et être plus dur parfois, même si ce n’était pas naturel pour moi. Vous avez le même exemple avec Lando [Norris]. Lando, généralement, les gens diront "il est juste trop gentil". Dans les batailles roues contre roues, il a toujours perdu contre Max [Verstappen] ces dernières années. Chaque bataille roues contre roues face à Max, il l’a perdue, parce que ce que Lando doit faire une fois, c’est juste tenir son rang, provoquer un accident. Cela enverra un message à Max, "il est en train de changer, il devient plus féroce. Peut-être que je dois me calmer un peu la prochaine fois contre lui, parce que sinon nous allons nous crasher". Et il faut juste faire ça », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.
«Dans les batailles roues contre roues, il a toujours perdu contre Max»
« Eh bien, nous nous sommes crashés, n’est-ce pas ? C’est juste moi qui me disais consciemment que je devais être plus ferme, que je ne devais pas céder. Naturellement, j’aurais cédé, comme je l’ai fait si souvent avant cela, et j’ai dû me pousser à fond, et cela faisait partie des répétitions de visualisation que je faisais en méditation. Je travaillais très dur là-dessus, en me visualisant en train de ne pas céder et de rester ferme sur mes positions, c’était une part importante de ma visualisation, et je méditais même avec la posture, c’est comme si vous méditiez avec une posture de force. Ce sont tous ces détails qui s’additionnent, et puis, dans le feu de l’action, cette préparation aide à tenir son rang et à ne pas céder, et malheureusement, cela a bien sûr conduit à pas mal de crashs et, malheureusement, parce que Lewis est un tel génie, la plupart du temps, c’était plus de ma faute que de la sienne », ajoute Nico Rosberg.