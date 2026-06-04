F1 - Max Verstappen chez Mercedes : George Russell répond cash !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen ne cesse de susciter certaines rumeurs en F1. Le quadruple champion du monde pourrait quitter Red Bull dans un futur plus ou moins proche. Le pilote de 28 ans est notamment évoqué du côté de Mercedes. George Russell s’est néanmoins montré très clair au sujet d’un transfert du Néerlandais au sein de l’écurie allemande.

Et si Max Verstappen quittait Red Bull dans un avenir plus ou moins proche ? Mécontent de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année en F1, le quadruple champion du monde a laissé éclater sa frustration. Son futur a ainsi suscité de nombreuses rumeurs. Le pilote de 28 ans a notamment été évoqué du côté de chez Mercedes, avec qui il est déjà engagé en GT. George Russell, interrogé sur le sujet, s’est néanmoins montré très clair.

«Tout cela n’est que du bruit extérieur» « Je ne lis rien de tout ça, les rumeurs... même la presse positive ne m’apporte rien. Je me concentre simplement sur moi-même. Nous avons une relation très proche [avec Toto Wolff]. Nous avons traversé des moments difficiles ces quatre dernières années en essayant de ramener Mercedes au sommet, et maintenant nous sommes dans une position où nous avons la chance de nous battre pour des victoires chaque week-end. Donc, pour moi, tout cela n’est que du bruit extérieur » a expliqué le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto.