F1 - Un nouveau contrat chez Red Bull : L’annonce troublante de Max Verstappen...

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen est sujet à de nombreuses rumeurs depuis un petit moment maintenant. Le quadruple champion du monde de F1 pourrait être amené à quitter Red Bull dans un futur plus ou moins proche. Le pilote de 28 ans a d’ailleurs lâché une annonce plutôt troublante au sujet d’un éventuel nouveau contrat au sein de l’écurie autrichienne.

Depuis quelques temps maintenant, l’avenir de Max Verstappen fait couler beaucoup d’encre. Le Néerlandais ne sait pas s’il poursuivra l’aventure chez Red Bull au-delà de son contrat qui court jusqu’en 2028. Le quadruple champion du monde de F1 pourrait même quitter l’écurie autrichienne dans un futur plus ou moins proche. Super Max a notamment été évoqué du côté de Mercedes, Ferrari ou encore McLaren. Le pilote de 28 ans s’est d’ailleurs livré au sujet d’une éventuelle prolongation. Et son annonce s’est voulue plutôt troublante.

«Ce n’est pas ma principale préoccupation» « Je n’ai pas signé de nouveau contrat depuis un moment, mais ce n’est pas non plus ma principale préoccupation actuellement. Il me reste encore deux ans de contrat. Je dois d’abord décider moi-même si je veux continuer un peu plus longtemps après 2028. C’est pour cela que je ne suis pas pressé. Sinon, j’aurais déjà signé un contrat jusqu’en 2040 ! » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par F1i.