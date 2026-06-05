F1 : Pierre Gasly annonce la fin de son calvaire, «je dors mieux la nuit»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un début de saison vraiment intéressant chez Alpine, Pierre Gasly a mis fin à son calvaire chez Alpine. Avant le Grand Prix de Monaco, le pilote français est revenu plus en détail sur les coulisses de ce retour en force, affirmant au passage que Flavio Briatore avait été un leader sur ces derniers mois.

Alors que ce week-end se tiendra le Grand Prix de Monaco, Pierre Gasly nourrit de belles ambitions. Auteur d’un bon début de saison 2026, le pilote normand est satisfait du progrès réalisé par Alpine sur ces derniers mois. Forcément, après une saison 2025 cauchemardesque, le Français a tenu à féliciter le travail réalisé par toute son écurie afin de remettre les pilotes dans les meilleures conditions.

« Je dors mieux la nuit et j’ai probablement un peu moins de cauchemars » « Je suis plus heureux. Je dors mieux la nuit et j’ai probablement un peu moins de cauchemars. La voiture est plus compétitive et ce n’est pas un secret que lorsque les gens travaillent dur, ils veulent en être récompensés à tous les niveaux. Les ingénieurs, les mécaniciens, les personnes travaillant dans l’équipe dans tous les différents départements ; en tant que pilotes. Je pense que le leadership de Flavio est formidable et a donné le ton pour toute l’équipe. Nous devons toujours remettre en question ce que nous faisons, ce que nous faisons bien et ce que nous devons améliorer », a ainsi confié Pierre Gasly dans des propos relayés par Next-Gen Auto.