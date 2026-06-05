Max Verstappen : «C’est assez dingue», son père le fait halluciner loin de la F1 !

Pierrick Levallet

Considéré comme l’un des meilleurs pilotes en F1, Max Verstappen n’a pas caché son intérêt grandissant pour d’autres horizons du sport automobile. Le quadruple champion du monde a notamment avoué avoir été bluffé par son père, qui continue de briller en rallye malgré son âge et l’écart avec certains autres pilotes de sa discipline.

Max Verstappen n’a plus vraiment grand-chose à prouver en F1. Le pilote de Red Bull est considéré comme l’un des meilleurs pilotes de l’ère moderne. Pourtant, le Néerlandais n’a pas caché son intérêt grandissant pour d’autres aspects du sport automobile. Le quadruple champion du monde a notamment participé aux 24 Heures du Nürburgring récemment. D’ailleurs, Super Max a avoué avoir été bluffé par son père, qui continue de briller en rallye.

«Il est très difficile à battre» « C’est assez dingue, pour être honnête. Ce que je trouve vraiment impressionnant, c’est qu’il a 53 ans, bientôt 54, et qu’il court contre des gars qui ont la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine. Et dans certains championnats, il les bat. Il est très doué, honnêtement. Il adore ça. Il est très difficile à battre. Quand nous louons un petit espace sur un aéroport et qu’ils tracent une piste pour que l’on roule ensemble, franchement, je dois me donner à fond pour le battre sur un tour. Et ça, c’est quelque chose que j’aime faire » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par Auto Hebdo.