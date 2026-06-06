F1 : Lewis Hamilton jubile chez Ferrari, «l’équipe a réalisé un excellent travail»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Deuxième du Grand Prix du Canada, Lewis Hamilton arrive sur ce Grand Prix de Monaco avec un gros regain de confiance. Le septuple champion du monde a d’ailleurs confirmé sa belle dynamique avec une première place lors des essais libres sur le circuit monégasque, et a tenu à saluer le gros travail réalisé par Ferrari depuis le début de saison.

Après une saison 2025 très compliquée, Lewis Hamilton tente de rebondir cette année chez Ferrari. Lors de la dernière course à Montréal, le septuple champion du monde a réalisé son meilleur résultat final au sein de l’écurie italienne avec une belle deuxième place. Forcément, cela a redonné de la confiance au Britannique, qui a d’ailleurs signé le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Monaco ce vendredi.

« L’équipe a réalisé un excellent travail avec les modifications apportées » « La journée a été globalement positive et la voiture s’est montrée performante dès les premiers tours. L’équipe a réalisé un excellent travail avec les modifications apportées entre les deux séances et nous avons pu mener à bien notre programme sans problème majeur. Monaco représente toujours un défi différent, avec les bosses et la proximité des barrières. Il n’est donc pas facile de trouver le bon équilibre et de tout mettre en œuvre. Il y a encore du potentiel à exploiter et ce soir, nous nous concentrerons sur les détails, car les marges sont infimes ici et il reste beaucoup de travail avant les qualifications », a souligné Lewis Hamilton après cette belle performance, dans des propos relayés par Next-Gen Auto.