F1 : Pendant que Lewis Hamilton brille, Charles Leclerc craque et s'attaque à Ferrari !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un nouveau week-end très frustrant pour Charles Leclerc sur ses terres. Attendu comme l'un des favoris du Grand Prix de Monaco, le pilote Ferrari a finalement terminé dans le mur du dernier virage après la relance suite au premier drapeau rouge. Un abandon qu'il ne digère pas pendant que son coéquipier Lewis Hamilton se réjouissait de sa deuxième place.

Rarement en réussite pour son Grand Prix national, Charles Leclerc a une nouvelle fois quitté la Principauté avec des regrets. Et pour cause, alors qu'il était troisième, le Monégasque a planté sa Ferrari dans le mur du dernier virage au moment de la reprise après le premier drapeau rouge. Un abandon qui fait très mal d'autant que dans le même temps, Lewis Hamilton terminait deuxième, son meilleur résultat chez Ferrari. Et à la radio après son abandon, Charles Leclerc refusait d'assumait la responsabilité et n'a pas manqué de s'en prendre à son équipe : « Honnêtement, je ne vais même pas prendre la putain de responsabilité pour ça ! Ces putains de freins ! »

Leclerc ne décolère pas après son abandon Quelques minutes plus tard, Charles Leclerc se présentait au micro de Canal+ pour en dire plus. « Le goudron je l’avais vu quelques tours avant, je suis allé un peu sur l’extérieur et il y avait peu de grip mais ce n’était pas le problème. Là j’ai eu la confirmation via les données. Je suis le premier à ne pas me chercher d’excuses et je suis le premier à ne pas avoir honte de dire quand je fais le con, mais là je n’ai pas les mots. Je n’ai pas envie de parler car j’ai peur d’être trop dur, mais c’est inacceptable », a lancé le pilote Ferrari avant de poursuivre.