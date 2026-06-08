F1 : Pendant que Lewis Hamilton brille, Charles Leclerc craque et s'attaque à Ferrari !

C'est un nouveau week-end très frustrant pour Charles Leclerc sur ses terres. Attendu comme l'un des favoris du Grand Prix de Monaco, le pilote Ferrari a finalement terminé dans le mur du dernier virage après la relance suite au premier drapeau rouge. Un abandon qu'il ne digère pas pendant que son coéquipier Lewis Hamilton se réjouissait de sa deuxième place.
Rarement en réussite pour son Grand Prix national, Charles Leclerc a une nouvelle fois quitté la Principauté avec des regrets. Et pour cause, alors qu'il était troisième, le Monégasque a planté sa Ferrari dans le mur du dernier virage au moment de la reprise après le premier drapeau rouge. Un abandon qui fait très mal d'autant que dans le même temps, Lewis Hamilton terminait deuxième, son meilleur résultat chez Ferrari. Et à la radio après son abandon, Charles Leclerc refusait d'assumait la responsabilité et n'a pas manqué de s'en prendre à son équipe : « Honnêtement, je ne vais même pas prendre la putain de responsabilité pour ça ! Ces putains de freins ! »
Leclerc ne décolère pas après son abandon
Quelques minutes plus tard, Charles Leclerc se présentait au micro de Canal+ pour en dire plus. « Le goudron je l’avais vu quelques tours avant, je suis allé un peu sur l’extérieur et il y avait peu de grip mais ce n’était pas le problème. Là j’ai eu la confirmation via les données. Je suis le premier à ne pas me chercher d’excuses et je suis le premier à ne pas avoir honte de dire quand je fais le con, mais là je n’ai pas les mots. Je n’ai pas envie de parler car j’ai peur d’être trop dur, mais c’est inacceptable », a lancé le pilote Ferrari avant de poursuivre.
«C’est inacceptable»
« Les problèmes de freins que j’ai eu dans les deux derniers week-ends, c’est inconduisible. Je ne peux pas toucher les freins, les freins arrière ne fonctionnent pas du tout, c’est comme ça depuis deux week-ends. Et avec les pneus froids, il faut être plus précis. Ce n’est pas que je n’ai pas le contrôle, c’est que c’est impossible de l’avoir. Les freins font du on/off et c’est mon problème depuis deux courses. Encore une fois on a une solution, Lewis est allé dans cette direction il y a trois ou quatre courses, je ne pense pas que ça ait fait une grosse différence aujourd’hui mais c’est malheureux », ajoute Charles Leclerc.