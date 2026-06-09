F1 - Ferrari : Le secret de Lewis Hamilton qui va rendre fou Charles Leclerc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très déçu après le Grand Prix de Monaco, Charles Leclerc a accusé ses freins de l'avoir lâché et d'avoir provoqué son abandon. Une situation d'autant plus frustrante que dans le même temps, Lewis Hamilton a décroché la deuxième place. Et le secret du septuple champion du monde risque de ne pas plaire au Monégasque.

Charles Leclerc a connu un nouveau week-end difficile à domicile. En effet, le pilote Ferrari a été contraint à l'abandon après avoir envoyé sa monoplace dans le mur du dernier virage au moment de la reprise après un premier drapeau rouge. Le pilote monégasque a accusé ses freins, comme c'est arrivé plusieurs fois depuis le début de la saison. Une situation rendue encore plus frustrante par le fait que Lewis Hamilton a terminé deuxième.

Le secret de Lewis Hamilton qui change tout ! Et pour cause, le septuple champion du monde a pris une décision en secret qui change tout. Selon F1i, Lewis Hamilton a décidé d'adopter une configuration différente sur son système de freinage. En effet, bien que le système hydraulique soit toujours fourni par le partenaire historique de Ferrari, Brembo, Hamilton a décidé d'intégrer des disques de freins produits par Carbone Industries, un fabriquant français qu'il utilisait chez Mercedes. Alors qu'il avait débuté son aventure chez Ferrari avec le package complet de Brembo, Lewis Hamilton a demandé à Ferrari de changer pour retrouver le feeling qu'il avait chez Mercedes.