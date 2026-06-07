F1 - Kimi Antonelli tremble avec le GP de Monaco : L'échange lunaire avec Lewis Hamilton et Max Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un tour sensationnel, Kimi Antonelli s'est offert la pole position la plus importante de la saison, à Monaco. Néanmoins, les pilotes Mercedes n'ont pas réellement brillé sur les départs depuis le début de la saison, ce qui inquiète le jeune italien. D'autant plus que Max Verstappen et Lewis Hamilton se montrent taquins à son égard.

Leader du championnat du monde, Kimi Antonelli a tenu son rang samedi lors de la séance de qualifications à Monaco. Le jeune italien s'est offert de façon magistrale sa premier pole position dans les rues de la Principauté et s'élancera donc devant ce dimanche pour la course. Un avantage évidemment crucial pour une course où il est quasiment impossible de dépasser. Mais encore faut-il prendre un bon départ, ce qui n'a pas été le point fort des Mercedes depuis de le début de la saison, malgré une nette amélioration constatée au Canada.

Hamilton et Verstappen s'amusent avec Antonelli Néanmoins, Kimi Antonelli a conscience de l'importance de son départ et se met même la pression à ce sujet. « Je sais qui est derrière moi, et ils sont très forts. Ils vont mettre la pression. Il faut faire un bon départ. À Montréal, c’était un pas en avant, mais ici c’est différent. Ensuite, il faudra gérer les pneus, car la dégradation pourrait être plus importante que prévu. Il faut juste prendre un départ propre, ne pas essayer de faire un départ magique », confie le jeune italien dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.