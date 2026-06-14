Zinedine Zidane - «C'est fini pour lui» : La catastrophe qui a été redoutée en équipe de France 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2006, Zinedine Zidane disputait le dernier match de sa carrière de joueur à l'occasion de la finale de la Coupe du monde entre l'équipe de France et l'Italie. Une triste fin pour Zizou, exclu durant les prolongations à cause d'un coup de boule sur Marco Materazzi. Le numéro 10 des Bleus n'a donc pas terminé une rencontre qu'il aurait pu quitter déjà bien avant. En effet, le staff français a raconté le moment de frayeur vécu avec Zidane.

De différentes manières, Zinedine Zidane a marqué la finale de la Coupe du monde 2006 de son empreinte. Alors que l'équipe de France et l'Italie s'affrontaient pour pouvoir soulever le trophée, Zizou avait mis les Bleus sur de bons rails en ouvrant le score d'un coup de génie dont lui seul a le secret. Sur penalty, face à Gianluigi Buffon, le numéro 10 des Bleus avait transformé sa tentative d'une panenka. C'est ensuite le côté sombre de Zidane qui a fait surface durant les prolongations. Vrillant complètement, il s'est fait exclure à la suite d'un coup de boule sur Marco Materazzi.

« On voit qu'il a une luxation de l'épaule et tout le monde se dit que c'est fini pour lui » Mais voilà que Zinedine Zidane aurait pu quitter l'équipe de France dès la 80ème minute de cette finale de la Coupe du monde 2006. En effet, lors d'un duel avec Fabio Cannavaro, le numéro 10 des Bleus est mal retombé... et s'est déboité l'épaule. C'est alors qu'au moment d'intervenir, le staff médical de l'équipe de France a redouté le pire. « Là, on voit qu'il a une luxation de l'épaule et tout le monde se dit que c'est fini pour lui. Moi je me dis : allez, c'est le dernier match de Zidane, c'est une finale de Coupe du monde. J'ai fait une manoeuvre douce, prudente. Et là, clac, l'épaule est revenue », a raconté Jean-Pierre Paclet, médecin des Bleus de l'époque.