Antoine Dupont : Le retour surprise à Toulouse !

Axel Cornic

Le Stade Toulousain va disputer dans seulement quelques jours une demi-finale de Champions Cup face à l’Union Bordeaux-Bègles. Ce sera toutefois sans plusieurs stars puisqu’après Antoine Dupont, gravement blessé au genou avec le XV de France le 8 mars dernier, ce sont Blair Kinghron et Peato Mauvaka qui ont rejoint l’infirmerie des rouge et noir.

Comme préparation d’un match, on a fait mieux. En course pour réaliser un nouveau doublé, le Stade Toulousain perd des pièces en route. Et des très importantes, puisqu’on ne parle rien de moins que d’Antoine Dupont, le capitaine de l’équipe réputé pour être le meilleur joueur au monde. Mais la malédiction toulousaine a fait d’autres victimes ces dernières semaines...

Ça commence à faire beaucoup

Remplaçant de Dupont à la mêlée, Naoto Saito s’est blessé à la cheville le 20 avril, diminuant encore les options au poste. Mais les coups les plus durs ne sont arrivés que récemment, puisque Ugo Mola devra également faire à moins de Blair Kinghron et de Peato Mauvaka. Pour l’international écossais on parle d’un retour pour les phases finales du Top 14 au mois de juin, mais pour le talonneur du XV de France c’est plus grave. Le Stade Toulousain a en effet annoncé une fin de saison, avec Julien Marchand et Thomas Lacombre qui vont désormais se disputer le maillot floqué du numéro 2.

Le miracle Capuozzo

Tout le monde se demande désormais comment Ugo Mola pourra préparer ce choc contre l’UBB, mais il y aurait au moins une bonne nouvelle. Plusieurs sources ont annoncé un retour à l’entrainement d’Ange Capuozzo, blessé à la cheville le 6 avril dernier et qui ne devait revenir que dans plusieurs semaines. Mais d’après les informations de RMC Sport, l’arrière ou ailier de formation pourrait bel bien être sur la feuille de match ce dimanche, pour la demi-finale de Champions Cup. Et ça serait un véritable joker, puisqu’il peut également évoluer au poste de numéro 9 et permettre au Stade Toulousain d’aligner un banc à six, voir même à sept avants.