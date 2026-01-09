Mercato - PSG : Le coup de pression à l'étranger pour Barcola !

Alexis Brunet

Actuellement, Bradley Barcola est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, mais il pourrait bien s’en aller avant cette date. Le club de la capitale lui a fait une proposition de prolongation de contrat mais l’attaquant n’a toujours pas répondu. Il n’est pour le moment pas sur le marché mais quand il le sera le marché anglais sera présent.

Quid de l’avenir de Bradley Barcola ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG lui a fait une offre de prolongation dernièrement, mais ce dernier n’a pas répondu. L’attaquant veut prendre le temps et analyser toutes les possibilités, d’autant plus qu’il est scruté par plusieurs clubs anglais comme Arsenal ou bien Liverpool.

Le marché anglais se tient prêt Pour le moment, le PSG ne compte pas se séparer de Bradley Barcola, qui est encore sous contrat jusqu’en 2028. Toutefois, comme l’a expliqué à TEAMTALK une source proche des discussions entre le clan du Français et le marché anglais, lorsque l’attaquant sera disponible, les formations de Premier League seront prêtes à bondir sur l’occasion. « Barcola fait partie de ces joueurs qui, lorsqu'on les mentionne, suscitent vraiment l’intérêt. Les liens avec l'Angleterre sont réels, ils savent qu'il n'est pas disponible pour le moment, mais dès qu'il le sera, ils se lanceront. Les clubs de Premier League sont pleinement conscients de sa situation et le restent. »