Mercato - PSG : Le transfert d'un champion du monde est possible, la confirmation venue de l'étranger ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Plutôt calme lors des dernières périodes de mercato, le PSG pourrait être un peu plus actif dans le futur. En ce sens, la direction parisienne surveillerait la situation d’un champion du monde et d’après les dernières informations venue de l’étranger, le club de la capitale pourrait avoir sa chance dans ce dossier.

Sans compter Renato Marin et Lucas Chevalier, seulement deux joueurs de champ ont été recrutés par le PSG que ce soit l’été dernier ou cet hiver : Illya Zabarnyi et Dro Fernandez. Le club de la capitale a préféré miser sur la continuité, en intégrant petit à petit plusieurs joueurs de son centre de formation à son effectif, mais pourrait tout de même être un peu plus actif lors du mercato estival 2026.

Mercato - PSG : Le changement d'entraîneur qui a offert un transfert à 40M€ à Luis Enrique ! https://t.co/WVXNha7jnV — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

Enzo Fernandez veut quitter Chelsea Dans cette optique, L’Équipe indiquait que le PSG surveillerait un joueur depuis longtemps : Enzo Fernandez. Âgé de 25 ans, cela fait maintenant trois ans que le milieu de terrain évolue à Chelsea, où il est arrivé en provenance du Benfica Lisbonne contre 121M€. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2032, une non-qualification des Blues en Ligue des champions la saison prochaine pourrait ouvrir la porte à un départ de l’international argentin (38 sélections), champion du monde en 2022,