Mercato - PSG : Le transfert d'un champion du monde est possible, la confirmation venue de l'étranger ?

Plutôt calme lors des dernières périodes de mercato, le PSG pourrait être un peu plus actif dans le futur. En ce sens, la direction parisienne surveillerait la situation d’un champion du monde et d’après les dernières informations venue de l’étranger, le club de la capitale pourrait avoir sa chance dans ce dossier.
Sans compter Renato Marin et Lucas Chevalier, seulement deux joueurs de champ ont été recrutés par le PSG que ce soit l’été dernier ou cet hiver : Illya Zabarnyi et Dro Fernandez. Le club de la capitale a préféré miser sur la continuité, en intégrant petit à petit plusieurs joueurs de son centre de formation à son effectif, mais pourrait tout de même être un peu plus actif lors du mercato estival 2026.
Enzo Fernandez veut quitter Chelsea
Dans cette optique, L’Équipe indiquait que le PSG surveillerait un joueur depuis longtemps : Enzo Fernandez. Âgé de 25 ans, cela fait maintenant trois ans que le milieu de terrain évolue à Chelsea, où il est arrivé en provenance du Benfica Lisbonne contre 121M€. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2032, une non-qualification des Blues en Ligue des champions la saison prochaine pourrait ouvrir la porte à un départ de l’international argentin (38 sélections), champion du monde en 2022,
Le PSG est bien intéressé, tout comme le Real Madrid
TyC Sports va même plus loin et assure qu’Enzo Fernandez estime être arrivé au terme de son aventure à Chelsea. Il serait prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant un club encore plus important. Le média argentin confirme que le PSG serait bien intéressé par son profil, mais précise que le Real Madrid suivrait également sa situation de près. Il faudra probablement attendre de voir de quoi la fin de saison de Chelsea sera faite, actuellement sixième de Premier League, à un point de Liverpool, cinquième.