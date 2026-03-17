Mercato - PSG : Le changement d'entraîneur qui a offert un transfert à 40M€ à Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Parfois, un changement qui semble anodin dans un club peut avoir des répercussions majeures dans un autre. Le PSG en a d'ailleurs tiré profit ces dernières années en bouclant un transfert à 40M€ qui n'aurait jamais été possible si un entraîneur n'avait pas été viré plus tôt.

En 2022, le PSG décide de se séparer de son directeur sportif Leonardo afin de choisir Luis Campos pour gérer la politique sportive du club. Et sans surprise, le dirigeant portugais va se tourner vers le marché qu'il connaît le mieux pour renforcer l'effectif parisien, à savoir le Portugal. Dans cette optique, il va choisir de lever la clause libératoire de Vitinha, estimée à 40M€. Un choix qui a été commenté compte tenu du fait que le milieu de terrain du FC Porto avait connu l'échec lors de son unique passage à l'étranger, il s'agissait d'un prêt à Wolverhampton.

Vitinha 🫶 PSG pic.twitter.com/dHXFkHJK5a — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 25, 2026

Un entraîneur a dit non à Vitinha... Une période durant laquelle Vitinha n'a pas vraiment eu l'occasion de se distinguer. Et pourtant, auprès d'Eurosport, le journaliste de The Athletic, Tim Spiers, révèle que l'entraîneur de l'époque, Nuno Espirito Santo était « grand admirateur de Vitinha même si ça ne parait pas évident ». « Il pensait qu’il avait le potentiel pour être meilleur que Joao Moutinho, et je suis certain que s’il était resté, les Wolves auraient levé l’option. Moutinho avait 35 ans et Vitinha était un remplaçant tout désigné », ajoute le journaliste. Cependant, ce dernier a été licencié et son remplaçant Bruno Lage a décidé de ne pas conserver Vitinha qui est donc reparti au FC Porto.