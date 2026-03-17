Mercato - PSG : Le changement d'entraîneur qui a offert un transfert à 40M€ à Luis Enrique !

Parfois, un changement qui semble anodin dans un club peut avoir des répercussions majeures dans un autre. Le PSG en a d'ailleurs tiré profit ces dernières années en bouclant un transfert à 40M€ qui n'aurait jamais été possible si un entraîneur n'avait pas été viré plus tôt.
En 2022, le PSG décide de se séparer de son directeur sportif Leonardo afin de choisir Luis Campos pour gérer la politique sportive du club. Et sans surprise, le dirigeant portugais va se tourner vers le marché qu'il connaît le mieux pour renforcer l'effectif parisien, à savoir le Portugal. Dans cette optique, il va choisir de lever la clause libératoire de Vitinha, estimée à 40M€. Un choix qui a été commenté compte tenu du fait que le milieu de terrain du FC Porto avait connu l'échec lors de son unique passage à l'étranger, il s'agissait d'un prêt à Wolverhampton.
Un entraîneur a dit non à Vitinha...
Une période durant laquelle Vitinha n'a pas vraiment eu l'occasion de se distinguer. Et pourtant, auprès d'Eurosport, le journaliste de The Athletic, Tim Spiers, révèle que l'entraîneur de l'époque, Nuno Espirito Santo était « grand admirateur de Vitinha même si ça ne parait pas évident ». « Il pensait qu’il avait le potentiel pour être meilleur que Joao Moutinho, et je suis certain que s’il était resté, les Wolves auraient levé l’option. Moutinho avait 35 ans et Vitinha était un remplaçant tout désigné », ajoute le journaliste. Cependant, ce dernier a été licencié et son remplaçant Bruno Lage a décidé de ne pas conserver Vitinha qui est donc reparti au FC Porto.
... La décision qui a tout changé au PSG
Un choix qui, avec du recul, peut évidemment surprendre comme le souligne Tim Spiers : « Avec le temps, il apparaît de plus en plus étrange. Bien sûr, au vu de sa carrière, la frustration de ne pas l’avoir recruté est palpable. Mais on ne peut pas affirmer avec certitude qu’il serait devenu le joueur qu’il est aujourd’hui. Moutinho a joué deux saisons de plus, il aurait pu avoir du mal à le déloger. Avec Ruben Neves, ils étaient exceptionnels et l’équipe n’avait pas besoin de lui. En gros, c’était le bon joueur… au mauvais moment ». Quoi qu'il en soit, le PSG peut dire merci à Bruno Lage de ne pas avoir conservé Vitinha, qui s'est imposé à Paris comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste.