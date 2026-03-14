Mercato - PSG : Après Vitinha et João Neves, il peut ramener un nouveau crack à Paris… mais à une condition !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais le PSG est très présent sur le marché des jeunes joueurs portugais. Grâce notamment à Luis Campos et sa proximité avec l’influent agent Jorge Mendes, le club parisien a pu attirer des talents comme Vitinha ou plus récemment João Neves. Les dirigeants parisiens pourraient d’ailleurs refaire un coup similaire l’été prochain, mais sous certaines conditions. Explications.

Arrivé à la tête du recrutement du PSG en 2022, Luis Campos a fini par ses preuves à Paris. Réputé pour sa capacité à attirer de grands talents au sein de ses équipes, le dirigeant portugais travaille d’arrache-pied avec Luis Enrique afin de permettre à l’effectif du club parisien de disposer de grands joueurs avec beaucoup de potentiel.

🔴🔵 Luis Campos: "Après la première saison de Luis Enrique, j'étais déjà très content de ce nouveau projet. Mais pour sa deuxième saison, Luis Enrique est arrivé et m'a dit: "Luis, tu vas voir, les joueurs vont tellement changer de position que l'adversaire ne pourra pas… pic.twitter.com/Ve9CZOfr7g — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) January 29, 2026

Luis Campos vise des jeunes « C’est un des volets structurants du projet que l’on porte. Quand on a fait venir Luis Enrique à Paris, on savait qu’on recrutait un entraîneur qui a toujours donné la chance aux jeunes. Il ne leur donne pas trois minutes pour, au final, dire qu’il les a fait jouer. Non, il donne des minutes et encore des minutes. Luis porte un message fort que tous les jeunes footballeurs parisiens doivent entendre : si vous êtes vraiment bons, il faut que vous pensiez à venir au PSG. Le club va vous ouvrir la porte. Et peut-être vous aurez l’opportunité de jouer avec l’équipe première. Luis Enrique est un entraîneur exceptionnel. Il n’est pas seulement fort dans la création de son projet de jeu, qu’il parvient à imbriquer parfaitement dans le projet collectif du club », expliquait ainsi Luis Campos il y a quelque temps à TF1 sur sa méthode.