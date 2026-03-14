Changement total à Paris : Il veut «rivaliser» avec le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur de la Ligue des Champions en mai 2025 et vainqueur de la Ligue 1 de manière régulière depuis 2011, le PSG est devenu une référence à la fois mondiale et nationale. Beaucoup de clubs français ambitionnent de connaître le même succès que celui des Rouge et Bleu, à commencer par l’autre club de la capitale. Explications.

Ce n’est pas un secret, mais en remportant la Ligue des Champions en mai 2025, le PSG est entré dans la cour des grands. Le club de la capitale est désormais respecté, et voit son nouveau projet entamé deux ans plus tôt être totalement validé. Devenu un adversaire craint en Europe, Paris est également inspirant pour les autres clubs de Ligue 1.

🚨 Antoine Kombouaré veut faire du Paris FC l'égal du PSG ... sur le plan de la formation !



🗣️ « J’ai commencé ma carrière d’entraîneur à la formation du PSG pendant quatre ans. Travailler avec des jeunes, les accompagner, les faire grandir, j’aime ça.



Ici, dans une région avec… pic.twitter.com/uaS3QWCXyk — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) March 14, 2026

Le Paris FC souhaite s’inspirer du PSG ? A commencer par le Paris FC. L’autre club de la capitale, qui cherche à assurer son maintien dans l’élite après une promotion obtenue la saison dernière, dispose de grandes ambitions. Avec la famille Arnault à sa tête et le groupe Red Bull à la gestion sportive, le PFC ne se cache pas, et souhaite notamment s’inspirer de son voisin le PSG qui très rapidement après l’arrivée d’un gros investisseur (QSI en 2011), a réussi à s’imposer comme le plus gros club de France. Mais c’est également au niveau de la gestion des jeunes qu’Antoine Kombouaré, nouvel entraîneur du Paris FC, souhaite rivaliser.