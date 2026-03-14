PSG : Un nouvel entraîneur arrive, la scène à laquelle il ne s’attendait pas

Actuellement, le poste d’entraîneur du PSG est occupé par Luis Enrique. Nommé en 2023, l’Espagnol ne devrait pas partir de sitôt. Avant lui, d’autres se sont assis sur le banc du club de la capitale. D’ailleurs, l’arrivée d’un nouvel entraîneur à Paris il y a quelques années avait particulièrement étonné l’un de ses anciens joueurs au PSG.
Sous contrat jusqu’en 2027, Luis Enrique pourrait prochainement prolonger jusqu’en 2030 avec le PSG. L’Espagnol ne devrait donc pas partir de sitôt, à moins d’une catastrophe. Par le passé, le club de la capitale n’avait pourtant pas hésité à faire du changement sur son banc de touche en plein milieu de la saison. En effet, quelques mois après le rachat du PSG par le Qatar, Antoine Kombouaré avait été viré et c’est Carlo Ancelotti qui l’avait alors remplacé à Paris.
« Je me posais la question : « Comment ça va se passer pour moi ? » »
A cette époque, Milan Bisevac était un joueur du PSG. Le Serbe s’est d’ailleurs souvenu de l’arrivée de Carlo Ancelotti et il avait alors vécu un moment qui l’a étonné. En 2024, pour L’Equipe, l’ancien Parisien avait raconté dans un premier temps : « L’entraîneur qui m’a le plus surpris ? Quand Carlo Ancelotti a signé à Paris, je me posais la question : « Comment ça va se passer pour moi ? » Antoine (Kombouaré) m'avait fait venir. Le jour de son arrivée, j'étais en avance comme d'habitude et on s'est croisés dans le couloir. Je me dis : « est-ce qu'il me connaît en fait ? » (Il rigole) ».
« Dans ma tête c'était le soulagement »
« Il a travaillé avec tellement de joueurs hors norme ! Et là, il me dit en français : « Vous les Serbes, vous êtes durs, vous êtes des guerriers ». Dans ma tête c'était le soulagement. Avec lui, j'ai joué latéral droit et il avait confiance en moi », avait poursuivi Milan Bisevac sur ses premiers instants aux côtés de Carlo Ancelotti au PSG.