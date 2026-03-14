PSG : Un nouvel entraîneur arrive, la scène à laquelle il ne s’attendait pas

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement, le poste d’entraîneur du PSG est occupé par Luis Enrique. Nommé en 2023, l’Espagnol ne devrait pas partir de sitôt. Avant lui, d’autres se sont assis sur le banc du club de la capitale. D’ailleurs, l’arrivée d’un nouvel entraîneur à Paris il y a quelques années avait particulièrement étonné l’un de ses anciens joueurs au PSG.

Sous contrat jusqu’en 2027, Luis Enrique pourrait prochainement prolonger jusqu’en 2030 avec le PSG. L’Espagnol ne devrait donc pas partir de sitôt, à moins d’une catastrophe. Par le passé, le club de la capitale n’avait pourtant pas hésité à faire du changement sur son banc de touche en plein milieu de la saison. En effet, quelques mois après le rachat du PSG par le Qatar, Antoine Kombouaré avait été viré et c’est Carlo Ancelotti qui l’avait alors remplacé à Paris.

Mercato - PSG : Il a bouclé son transfert très vite, «j’avais la pression» https://t.co/QfiqTwfVqd — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

« Je me posais la question : « Comment ça va se passer pour moi ? » » A cette époque, Milan Bisevac était un joueur du PSG. Le Serbe s’est d’ailleurs souvenu de l’arrivée de Carlo Ancelotti et il avait alors vécu un moment qui l’a étonné. En 2024, pour L’Equipe, l’ancien Parisien avait raconté dans un premier temps : « L’entraîneur qui m’a le plus surpris ? Quand Carlo Ancelotti a signé à Paris, je me posais la question : « Comment ça va se passer pour moi ? » Antoine (Kombouaré) m'avait fait venir. Le jour de son arrivée, j'étais en avance comme d'habitude et on s'est croisés dans le couloir. Je me dis : « est-ce qu'il me connaît en fait ? » (Il rigole) ».