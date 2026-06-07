«Âmes sensibles s'abstenir» : L’improbable accident qui a poussé cette star de la WWE à l’hôpital

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a deux mois, la catcheuse Rhea Ripley avait inquiété ses fans en publiant une photo d’elle aux urgences. La championne de la WWE est récemment revenue sur l’accident domestique qui l’avait obligé à se faire poser des points de suture sur une jambe.

Habituée aux mouvements risquées et aux prises impressionnantes à la WWE, Rhea Ripley, actuellement championne au sein de l’organisation reine du catch, a récemment dû se rendre aux urgences en raison d’un incident survenu bien loin du ring. « Quelle journée mouvementée. Si vous avez l'estomac fragile ou si vous n'aimez pas voir des blessures, ne regardez pas ma prochaine story. J'ai fait un petit détour sympa aux urgences aujourd’hui », avait-elle publié au début du mois d’avril sur Instagram avec une photo de sa jambe. Invitée du podcast « What’s Your Story? » avec Stephanie McMahon, l’Australienne est revenue sur cette mésaventure provoquée par... son chien.

« Ça m'a tout de suite ouvert la jambe » « Parfois, mon Barry s’excite tellement qu’il ne comprend pas que ses dents sont acérées et il ouvre la gueule. Donc, je jouais avec lui et je l’ai clairement excité, puis j’ai commencé à sauter par-dessus lui et j’ai fait un saut. Mais il a glissé au même moment, et en glissant, il a ouvert la gueule pour se retourner, tout excité. Et ma jambe s’est retrouvée coincée sur une de ses dents, une seule et unique dent », a raconté Rhea Ripley, comprenant immédiatement que la blessure était sérieuse : « C'était tellement parfait que ça ne pourrait pas se reproduire. Et ça m'a tout de suite ouvert la jambe, alors j'ai baissé les yeux. Je me suis arrêté net. J'ai regardé et tout ce que je voyais, c'était de la chair jaune. Ça ne saignait même pas. Je savais que c’était profond, c'est comme si j'avais de la graisse qui pendait. Et je me suis dit : "bon sang !" ».