La tuile pour William Saliba qui a terminé la Coupe du Monde blessé : Arsenal a pris une décision à ce sujet !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Battu logiquement par l’Espagne (0-2) en demi-finale de la dernière Coupe du monde, l’équipe de France a également vu William Saliba sortir à la demi-heure de jeu à cause de ses douleus au dos. Alors que RMC a récemment révélé qu’il souffrait d’une fracture, le défenseur d’Arsenal ne se fera pas opérer. Son absence s’annonce toutefois longue.

En proie à des douleurs au dos depuis plusieurs mois, à cause d'une blessure contractée deux mois plus tôt lors d’une rencontre de Premier League avec Arsenal, William Saliba n’a pas été en mesure de terminer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Face à l’Espagne, le défenseur de 25 ans est sorti prématurément, laissant sa place à Maxence Lacroix. « Mon dos est parti », avait-il lâché sur le terrain. RMC a révélé depuis qu’il avait disputé la compétition avec une fracture au dos, information confirmée par Le Parisien. « La blessure de Saliba ne s’est pas aggravée. Il a ça depuis le mois de mars et a serré les dents. Mais la douleur était à un degré insupportable », avait précisé Didier Deschamps après l’élimination des Bleus en demi-finale du Mondial.

Pas d’opération pour Saliba Si la longue absence à venir de William Saliba ne faisait aucun doute, l'incertitude demeurait quant à son traitement. Ce mercredi, L’Équipe révèle que l’international français ne se fera pas opérer, décision prise en concertation avec Arsenal. Une longue période de soins et de repos attend désormais le finaliste de la dernière Ligue des champions.