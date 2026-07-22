Déjà une mauvaise nouvelle pour Zidane en équipe de France : Il ne pourra pas faire jouer cet attaquant pendant plusieurs mois !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après quatorze années à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps va laisser la place à Zinedine Zidane. Ce dernier pourra compter sur un réservoir de joueurs important pour sa première liste mais devra encore se passer d’Hugo Ekitike pendant plusieurs mois.

Convoqué pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps à la rentrée 2025, Hugo Ekitike était destiné à disputer sa première Coupe du monde quelques mois plus tard en Amérique du Nord. Mais sa rupture d'un tendon d’Achille survenue le 14 avril lors du quart de finale retour de Ligue des champions contre le PSG a changé le cours des événements. Opéré, l’attaquant de Liverpool en a encore pour plusieurs mois avant de retrouver le chemin des terrains.

« Ils sont encore loin d’être rétablis, a indiqué en conférence de presse Andoni Iraola , le nouvel entraîneur de Liverpool , concernant Hugo Ekitike et Conor Bradley (victime d’une grave blessure au genou gauche en janvier). On parle de plusieurs mois. » Successeur de Didier Deschamps à la tête des Bleus, Zinedine Zidane devra donc attendre avant d’avoir l’attaquant des Reds à sa disposition.

« Il n’y aura pas de récidive »

« C’est dur, peut-être même injuste. Mais je suis reconnaissant que cela m’arrive ici, parmi vous. Je ne suis pas seul », avait réagi Hugo Ekitike sur Instagram après sa blessure, en référence à l’hymne de Liverpool ‘You’ll never walk alone’. « Ta force et ton amour sont mon moteur. On se revoit bientôt Anfield », avait-il conclu.

Interrogé à l’époque par RMC, le docteur Ronny Lopes, chirurgien orthopédiste à Lyon, s’était montré rassurant concernant pour la suite de la carrière du joueur, écartant un risque de récidive : « Ça a été la crainte pendant longtemps. Mais aujourd’hui, chez un sportif de haut niveau, il n’y a quasiment pas de risque de récidive. On a eu le cas de Presnel Kimpembe qui a récidivé mais c’était un cas totalement différent. Kimpembe se blesse contre l’OM en pleine course. La blessure en pleine course est caractéristique de quelqu’un qui avait un tendon "malade", qui avait été multi traité auparavant. Ce n’est pas la même chose qu’Ekitiké. Il n’y aura pas de récidive. »