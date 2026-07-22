Zinedine Zidane arrive en équipe de France : La discussion qui va tout relancer pour Rayan Cherki après la Coupe du monde 2026 ?

Inquiet après la Coupe du monde 2026 réalisée par Rayan Cherki, notamment en raison de son attitude et de la frustration qu’il a laissé transparaître, Walid Acherchour estime que le meneur de jeu de Manchester City n’a pas envoyé les meilleurs signaux à Zinedine Zidane. Selon lui, une discussion sera nécessaire entre le nouveau sélectionneur de l’équipe de France et l’international français.
Frustré par son temps de jeu, Rayan Cherki a eu du mal à le cacher. Au moins à deux reprises durant la Coupe du monde 2026, on a pu voir le joueur de Manchester City s’agacer quand Didier Deschamps essayait de parler avec lui ou lui donner des consignes, contre la Suède et l’Angleterre. Comme expliqué par le journaliste Romain Molina, même au quotidien pendant les entraînements, son attitude a interrogé en interne.
« C'est une frustration qui n'aurait pas dû exister pour Rayan Cherki »
« Cherki, je suis inquiet de sa Coupe du monde. Pourtant, je suis l'un des plus grands fans du joueur, je l’ai défendu à tort ou à raison. Ce qui s'est passé sur cette Coupe du monde, sportivement, elle est ratée. Je pense qu'après son match contre la Côte d'Ivoire, où il a fait une très bonne première mi-temps, où il y a une relation avec Olise, il pensait peut-être qu’il allait avoir beaucoup plus de temps le jeu. Le repositionnement d'Olise en numéro 10 lui fait beaucoup de mal. Il a été frustré, ça a été une frustration négative pendant tout le tournoi et c'est une frustration qui n'aurait pas dû exister pour Rayan Cherki », a déclaré Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC.
« À la place de Zidane, j'ai des red flags »
« Je trouve que Deschamps s’est très bien comporté avec lui en lui donnant des minutes malgré son mécontentement, malgré sa frustration affichée en mondiovision. Parce qu’il y a l'histoire du match contre la Suède, il y a celle contre l'Angleterre... Je pense que Rayan Cherki n’a pas 10 Coupes du monde derrière lui. Donc le comportement, la frustration et puis même ce qu'il n’a pas fait sur le terrain. Pour moi, ça devait être une carte importante de l'équipe de France en sortie de banc. Ce n'est pas une bonne Coupe du monde, c'est une Coupe du monde ratée », a poursuivi Walid Acherchour, estimant qu’une conversation sera nécessaire avant la prise de fonction de Zinedine Zidane. « À la place de Zidane, je regarde ce qui s'est passé sur cette compétition, je ne te dis pas que je ne le prends pas, mais j'ai des red flags sur le fait de lui donner les clés ou de lui donner du temps de jeu. Et j'ai une discussion avec lui avant de le prendre en équipe de France. »