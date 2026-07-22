Zinedine Zidane arrive en équipe de France : La discussion qui va tout relancer pour Rayan Cherki après la Coupe du monde 2026 ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Inquiet après la Coupe du monde 2026 réalisée par Rayan Cherki, notamment en raison de son attitude et de la frustration qu’il a laissé transparaître, Walid Acherchour estime que le meneur de jeu de Manchester City n’a pas envoyé les meilleurs signaux à Zinedine Zidane. Selon lui, une discussion sera nécessaire entre le nouveau sélectionneur de l’équipe de France et l’international français.

Frustré par son temps de jeu, Rayan Cherki a eu du mal à le cacher. Au moins à deux reprises durant la Coupe du monde 2026, on a pu voir le joueur de Manchester City s’agacer quand Didier Deschamps essayait de parler avec lui ou lui donner des consignes, contre la Suède et l’Angleterre. Comme expliqué par le journaliste Romain Molina, même au quotidien pendant les entraînements, son attitude a interrogé en interne.

« C'est une frustration qui n'aurait pas dû exister pour Rayan Cherki » « Cherki, je suis inquiet de sa Coupe du monde. Pourtant, je suis l'un des plus grands fans du joueur, je l’ai défendu à tort ou à raison. Ce qui s'est passé sur cette Coupe du monde, sportivement, elle est ratée. Je pense qu'après son match contre la Côte d'Ivoire, où il a fait une très bonne première mi-temps, où il y a une relation avec Olise, il pensait peut-être qu’il allait avoir beaucoup plus de temps le jeu. Le repositionnement d'Olise en numéro 10 lui fait beaucoup de mal. Il a été frustré, ça a été une frustration négative pendant tout le tournoi et c'est une frustration qui n'aurait pas dû exister pour Rayan Cherki », a déclaré Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC.