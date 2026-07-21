Départ de Didier Deschamps : «C’est très positif», l’arrivée de Zinedine Zidane en équipe de France est déjà validée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si elle n’a pas encore été officiellement confirmée pour le moment, Djibril Cissé s’est exprimé sur la très probable arrivée de Zinedine Zidane afin de remplacer Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Un choix que l’ancien international français a validé, estimant qu’il sera bénéfique pour les Bleus.

Pour Zinedine Zidane, il ne manque plus que l’officialisation. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, l’ancien entraîneur du Real Madrid a signé son contrat et est donc devenu le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Le champion du monde et d’Europe s’est engagé jusqu’en 2030 et la FFF devrait très bientôt communiquer à ce sujet.

« Je serai très content et les joueurs auront beaucoup de chance » « On n’est pas encore sûr. En tout cas, il est dans la short-list. Mais oui, si c’est lui, en tant que supporter, je serai très content et les joueurs auront beaucoup de chance de travailler avec lui parce qu’il va leur donner des conseils de haute voltige », a confié Djibril Cissé, dans un entretien accordé à Secrets de Stars sur TF1. « Il va forcément les bonifier et les faire progresser juste parce que c’est lui. Quand il te parle et quand il te dit quelque chose, tu le prends autrement. Tu te dis que s’il te le dit, c’est qu’il se l’appliquait à lui-même. Ce qu’il a réussi à faire dans sa carrière, je prends et je travaille sur ce qu’il me dit. Donc c’est très positif encore une fois si c’est lui le sélectionneur. »