Équipe de France : Désiré Doué réagit à l’élimination des Bleus… avec un clin d’œil au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Deux jours après la fin de la Coupe du monde, Désiré Doué a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour revenir sur l’élimination de l’équipe de France en demi-finale contre l’Espagne (0-2). Le joueur du PSG préfère retenir le positif en savourant sa première participation dans la compétition et le sacre de son club en Ligue des champions.

Après avoir affiché un visage séduisant durant leur parcours, l’équipe de France est finalement tombée sur bien plus forte qu’elle en s’inclinant logiquement contre l’Espagne (0-2), sacrée quelques jours plus tard avec une victoire en prolongation face à l’Argentine (1-0). Un revers dur à accepter pour les joueurs de Didier Deschamps. Sur Instagram, Désiré Doué a préféré retenir le positif de sa saison avec les Bleus, mais aussi le PSG.

« Cette saison a été exceptionnelle, après avoir gagné ma deuxième Ligue des champions et participé à ma première Coupe du monde » « Nous espérions mieux qu’une demi-finale… cependant je retiendrai le positif de cette saison qui a été exceptionnelle, après avoir gagné ma deuxième Ligue des champions et participé à ma première Coupe du monde. Je suis fier et reconnaissant d’avoir porté ce maillot et d’avoir la chance de représenter mon pays. Je suis certain que nous reviendrons plus forts ! Merci à tous pour votre soutien. À bientôt », a écrit Désiré Doué sur son compte Instagram.