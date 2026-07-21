Équipe de France : Désiré Doué réagit à l’élimination des Bleus… avec un clin d’œil au PSG !

Deux jours après la fin de la Coupe du monde, Désiré Doué a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour revenir sur l’élimination de l’équipe de France en demi-finale contre l’Espagne (0-2). Le joueur du PSG préfère retenir le positif en savourant sa première participation dans la compétition et le sacre de son club en Ligue des champions.
Après avoir affiché un visage séduisant durant leur parcours, l’équipe de France est finalement tombée sur bien plus forte qu’elle en s’inclinant logiquement contre l’Espagne (0-2), sacrée quelques jours plus tard avec une victoire en prolongation face à l’Argentine (1-0). Un revers dur à accepter pour les joueurs de Didier Deschamps. Sur Instagram, Désiré Doué a préféré retenir le positif de sa saison avec les Bleus, mais aussi le PSG.
« Cette saison a été exceptionnelle, après avoir gagné ma deuxième Ligue des champions et participé à ma première Coupe du monde »
« Nous espérions mieux qu’une demi-finale… cependant je retiendrai le positif de cette saison qui a été exceptionnelle, après avoir gagné ma deuxième Ligue des champions et participé à ma première Coupe du monde. Je suis fier et reconnaissant d’avoir porté ce maillot et d’avoir la chance de représenter mon pays. Je suis certain que nous reviendrons plus forts ! Merci à tous pour votre soutien. À bientôt », a écrit Désiré Doué sur son compte Instagram.
Doué rejoint par Digne au PSG
La saison prochaine, Désiré Doué sera rejoint par un autre international français en la personne de Lucas Digne. Le PSG a d’ores et déjà levé la clause du latéral gauche de 33 ans, permettant à Aston Villa de récupérer environ 10 millions d’euros. Lucas Digne a réussi sa visite médicale et va signer pour les trois prochaines années. Il retrouvera Luis Enrique, son entraîneur au Barça lors de la saison 2016/17. « Le plus dur aujourd’hui, c’est de trouver les mots pour exprimer cette immense déception, avait réagi le défenseur après l’élimination française. Je suis d’abord déçu de moi-même. Déçu aussi pour cette équipe, pour tous les efforts que nous avons fournis et pour ce groupe de joueurs incroyables. Je pense aussi à tous ceux qui ont fait le déplacement, comme à ceux qui nous ont soutenus depuis la France et partout dans le monde. Votre soutien nous a portés tout au long de cette aventure. Malgré cette immense déception, je reste fier d’avoir représenté notre pays, avec toute sa richesse, sa diversité et toutes les personnes qui le composent. Merci pour tout, pour votre soutien et pour toutes ces émotions. Vous avez été incroyables tout au long de la compétition. »