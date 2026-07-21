Didier Deschamps : Le beau geste d’Emmanuel Macron avant l’arrivée de Zinedine Zidane

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans les prochains jours, Didier Deschamps sera officiellement remplacé au poste de sélectionneur par Zinedine Zidane. Au lendemain de son dernier match avec l’équipe de France, face à l’Angleterre (4-6), le natif de Bayonne a été reçu à l'Elysée avec son adjoint Guy Stéphan et leurs épouses respectives par Emmanuel Macron.

Après quatorze ans de bons et loyaux services, Didier Deschamps a quitté l’équipe de France après la défaite lors de la petite finale contre l’Angleterre (4-6) samedi soir. « J'ai décidé que ça devait s'arrêter, s’est justifié ensuite le futur ex-sélectionneur sur M6. Et si j'ai décidé, ce n'est pas pour moi, je vous le dis sincèrement, c'est pour le bien de l'équipe de France. Je ne l'ai peut-être pas dit, je vais vous le dire en toute honnêteté, ce n'est pas pour moi que j'ai pris cette décision. Parce qu'il y avait un environnement qui était tellement irrespirable par rapport à moi, l'équipe de France ne mérite pas ça. » Zinedine Zidane est désormais attendu pour lui succéder.

Deschamps invité à l’Elysée Avant de tourner la page tricolore, et d’être officiellement remplacé à la tête des Bleus, Didier Deschamps s’est rendu à l'Élysée ce dimanche pour un dîner avec président de la République Emmanuel Macron, accompagné de son femme, de son adjoint Guy Stéphan et de l’épouse de ce dernier.