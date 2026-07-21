Zinedine Zidane a signé son contrat en équipe de France, mais certains clubs ont tenté de tout faire capoter !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme prévu depuis maintenant plusieurs mois, Zinedine Zidane s'apprête à devenir officiellement le nouveau sélectionneur de l'équipe de France en lieu et place de Didier Deschamps. Le deal est d'ailleurs bouclé en coulisses depuis maintenant plusieurs mois, et pourtant, certains clubs ont tenté de contacter Zidane et de faire capoter son retour chez les Bleus à la dernière minute.

Ce n'est plus un secret pour personne, Zinedine Zidane s'apprête à devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France alors que Didier Deschamps a décidé de mettre un terme à son règne de 14 ans à la tête des Bleus après la Coupe du Monde. Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021, l'ancien numéro 10 emblématique va donc reprendre du service et attendait patiemment en coulisses que ce poste se libère. Et pourtant, Zidane n'a pas manqué de propositions ces dernières années... ni ces derniers mois !

Tout est déjà signé pour Zidane Fabrizio Romano apporte quelques éléments sur les coulisses du dossier Zinedine Zidane en équipe de France et annonce que tout est réglé depuis le mois de novembre dernier entre le technicien et la Fédération Française de Football. Le journaliste spécialisé sur le mercato précise pourtant que plusieurs clubs ont contacté Zidane récemment afin de lui proposer un poste, et donc de faire capoter son retour chez les Bleus. Mais de son côté, l'ancien coach du Real Madrid est resté impassible et n'a pas donné suite, respectant ainsi son accord trouvé avec la FFF l'hiver dernier.