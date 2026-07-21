Coupe du monde 2026 - «Ça brise le cœur» : Après Rayan Cherki, un autre joueur de l’équipe de France sort du silence !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme Rayan Cherki, qui s’est exprimé lundi, Manu Koné a pris quelques jours avant de sortir du silence après l’élimination de l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain de l’AS Rome a partagé sa déception, bien qu’il soit reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de participer à son premier Mondial.

Une semaine après la défaite face à l’Espagne (0-2) en demi-finale de la Coupe du monde 2026, plusieurs joueurs de l’équipe de France ont pris la parole depuis, mais chacun à son rythme. Lundi, Rayan Cherki s’est exprimé, lui dont le comportement pendant la compétition fait beaucoup parler ces derniers jours. Sur ses réseaux sociaux, il a partagé sa « reconnaissance infinie au coach pour tout ce qu’il a accompli pour le football français » et pour lui avoir offert ses « premières sélections en Bleu. »

«Voir la déception dans vos yeux, ça brise le cœur…» Ce mardi, c’est désormais au tour de Manu Koné de sortir du silence, dans un message publié sur son compte Instagram. « On n’a pas réussi la mission... Les jours passent mais ça fait toujours mal. Voir la déception dans vos yeux, ça brise le cœur… Mais je serai éternellement reconnaissant d’avoir pu disputer ma première coupe du monde et d’avoir représenté la France », a déclaré le milieu de terrain de l’AS Rome, qui avait semblé très affecté après l’élimination contre l’Espagne.