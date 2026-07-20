Équipe de France : Critiqué, Rayan Cherki sort du silence après la Coupe du Monde 2026 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

N’ayant pas brillé sur cette Coupe du Monde 2026, Rayan Cherki a subi des critiques. L’attitude du milieu offensif de 22 ans a parfois été critiquée sur ce mondial. Forcément déçu de ne pas avoir pu aider davantage les Bleus, le phénomène de Manchester City est sorti du silence ce lundi.

L’équipe de France a déçu. Éliminée en demi-finale de cette Coupe du Monde 2026 par l’Espagne (2-0), la formation de Didier Deschamps a ensuite chuté face à l’Angleterre samedi soir dans le match pour la troisième place (4-6). Au niveau individuel, Rayan Cherki n’a pas répondu aux attentes. Le milieu offensif de Manchester City n’a pas gagné des points sur ce mondial, et s’est même pris la tête avec son sélectionneur samedi. Pétri de talent, le phénomène de 22 ans a publié un beau message sur ses réseaux sociaux après cette désillusion.

« Reconnaissance infinie au coach pour tout ce qu’il a accompli pour le football français » « Forcément triste de l’issue d’une compétition où on s’était fixé pour mission de tous vous rendre fiers et heureux. Merci pour votre soutien qui nous a accompagnés au quotidien et qui a été notre moteur. Reconnaissance infinie au coach pour tout ce qu’il a accompli pour le football français et pour m’avoir offert mes premières sélections en Bleu. L’histoire parle pour lui », a ainsi écrit Rayan Cherki avant de poursuivre.