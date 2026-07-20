Équipe de France - Le fiasco Rayan Cherki raconté de l’intérieur : «Son humour de gamin a agacé certains joueurs»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement pointé du doigt en cette fin de Coupe du Monde 2026 suite à sa prestation totalement ratée dans le dernier match contre l'Angleterre, Rayan Cherki semble avoir eu une attitude assez contestable en coulisses tout au long de la compétition. Et certains joueurs de l'équipe de France auraient même été agacés par son humour jugé très lourd selon les révélations du blogueur Aqababe, qui nous fait vivre le fiasco Cherki de l'intérieur.

Titularisé par Didier Deschamps samedi soir pour le match de la troisième place contre l'Angleterre, Rayan Cherki a été l'une des grandes déceptions de la soirée. Il faut dire que l'attaquant de Manchester City ne s'était guère davantage illustré avec ses entrées en jeu tout au long de la compétition, lui qui était pourtant attendu au tournant pour cette Coupe du Monde 2026 après une saison prometteuse du côté des Citizens. Mais au-delà de son rendement sportif, il semblerait que Rayan Cherki ait eu une attitude particulièrement agace en interne au sein du groupe tricolore.

« Ils avaient l’impression d’avoir un gamin avec eux » Via un poste sur son compte X, le blogueur Aqababe fait des révélations croustillantes sur le fiasco Cherki en équipe de France durant cette Coupe du Monde : « Après cette très bonne ambiance du début, la routine de la compétition se serait installée et l’attitude de certains aurait commencé à peser lourdement, avec comme point d’orgue celle de Cherki. Son humour de gamin et sa prise de confiance sur la durée dans un groupe fermé auraient agacé certains joueurs adultes et pères de famille, qui avaient l’impression d’avoir un gamin avec eux », révèle Aqababe.