Équipe de France : Zinédine Zidane tient son nouveau «patron» après la Coupe du monde 2026 (et ce n’est pas Kylian Mbappé) ?

Alors que ce samedi soir, Didier Deschamps a disputé son dernier match à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane s’apprête à prendre sa succession. Sauf surprise, Kylian Mbappé devrait garder son rôle de capitaine des Bleus. Cependant, avec Dayot Upamecano, « Zizou » pourrait compter sur un nouveau patron en sélection. Explications.
Son grand retour approche à grands pas. N’ayant plus entraîné depuis cinq ans, Zinédine Zidane va retrouver un banc en succédant très prochainement à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France. Forcément, au sein des Bleus, de nombreux changements pourraient avoir lieu sous la direction de « Zizou » qui aurait déjà prévu un gros remaniement du staff. En revanche, du côté de l’effectif, les cadres du vestiaire devraient rester les mêmes avec Kylian Mbappé en tête de liste.
Dayot Upamecano continue de prendre de l’ampleur en sélection
Mais avec cette Coupe du Monde 2026, de nouveaux leaders ont émergé chez les Bleus, à commencer par Dayot Upamecano. Leader absolu de la défense française et auteur d’un gros tournoi, le roc défensif du Bayern Munich devrait être une option sérieuse pour Zidane dès son arrivée en équipe de France. Sur YouTube, le journaliste Romain Molina a d’ailleurs confirmé que Dayot Upamecano avait fait grande impression sur cette aventure aux États-Unis.
« Upamecano ça été un patron, très régulier »
« Upamecano ça été un patron, très régulier. Rabiot toujours régulier, très professionnel, va vers les autres. Saliba, si Upamecano mérite les honneurs, lui aussi, surtout vu sa blessure. Lacroix, tout le monde l'a adoré, le staff et les joueurs ont été surpris de son niveau. Mateta, toujours positif, beaucoup pensent qu'il aurait mérité plus de temps de jeu. Le journal L'Équipe l'avait écrit, beaucoup ont été surpris de son niveau technique. Il méritait d'être là. Digne est apprécié de tous. Il vient pour être remplaçant et termine titulaire », a confié Romain Molina concernant les joueurs ayant été de belles surprises sur cette Coupe du Monde.