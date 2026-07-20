Équipe de France : Zinédine Zidane tient son nouveau «patron» après la Coupe du monde 2026 (et ce n’est pas Kylian Mbappé) ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que ce samedi soir, Didier Deschamps a disputé son dernier match à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane s’apprête à prendre sa succession. Sauf surprise, Kylian Mbappé devrait garder son rôle de capitaine des Bleus. Cependant, avec Dayot Upamecano, « Zizou » pourrait compter sur un nouveau patron en sélection. Explications.

Son grand retour approche à grands pas. N’ayant plus entraîné depuis cinq ans, Zinédine Zidane va retrouver un banc en succédant très prochainement à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France. Forcément, au sein des Bleus, de nombreux changements pourraient avoir lieu sous la direction de « Zizou » qui aurait déjà prévu un gros remaniement du staff. En revanche, du côté de l’effectif, les cadres du vestiaire devraient rester les mêmes avec Kylian Mbappé en tête de liste.

Dayot Upamecano continue de prendre de l’ampleur en sélection Mais avec cette Coupe du Monde 2026, de nouveaux leaders ont émergé chez les Bleus, à commencer par Dayot Upamecano. Leader absolu de la défense française et auteur d’un gros tournoi, le roc défensif du Bayern Munich devrait être une option sérieuse pour Zidane dès son arrivée en équipe de France. Sur YouTube, le journaliste Romain Molina a d’ailleurs confirmé que Dayot Upamecano avait fait grande impression sur cette aventure aux États-Unis.