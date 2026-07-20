Équipe de France - Zinédine Zidane pour remplacer Didier Deschamps : La FFF fait le bon choix ?

Clap de fin pour Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Le sélectionneur tricolore a honoré son dernier match sur le banc des Bleus contre l’Angleterre ce samedi. Sauf retournement de situation, le coach de 57 ans devrait être remplacé par Zinédine Zidane. Mais la FFF fait-elle le bon choix avec le Ballon d’Or 1998 ? C’est notre sondage du jour !
C’est une page du football français qui s’est tournée ce samedi soir. Didier Deschamps a honoré son dernier match sur le banc de l’équipe de France face à l’Angleterre à la Coupe du monde 2026 (4-6). 14 ans après son arrivée en 2012, le coach de 57 ans a décidé de quitter son poste sur le banc tricolore après le Mondial en Amérique. Et son successeur semble déjà connu puisque sauf retournement de situation, c’est Zinédine Zidane qui prendra le relai dès septembre.
Les attentes sont grandes autour de Zinédine Zidane
Le Ballon d’Or 1998 a déjà fait ses preuves comme entraîneur au Real Madrid. Triple vainqueur de la Ligue des champions, l’ancien numéro 10 tricolore impose le respect et dégage une aura sans précédent. Alors forcément, les attentes sont grandes autour de Zinédine Zidane. Certains espèrent qu’il fera aussi bien que Didier Deschamps, qui a su redorer le blason de l’équipe de France après une période compliquée suite au scandale de Knysna en 2010.
Didier Deschamps a mis la barre haut en équipe de France
Il faut dire que Didier Deschamps a obtenu des résultats qui forcent le respect avec les Bleus. Après une élimination en quart de finale contre l’Allemagne en 2014, il a porté l’équipe de France jusqu’en finale de l’Euro 2016 avant de s’incliner face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Il a ensuite remporté la Coupe du monde 2018 en Russie, avant d’enchaîner une seconde finale consécutive d’un Mondial en 2022 au Qatar (avec un échec en huitièmes de finale de l’Euro 2021 en cours de route). Didier Deschamps aura donc terminé son aventure à la tête de l’équipe de France avec deux éliminations contre l’Espagne en demi-finale, d’abord de l’Euro 2024 puis de la Coupe du monde 2026.
Alors selon vous, la FFF fait-elle le bon choix avec Zinédine Zidane pour remplacer Didier Deschamps ? À vos votes !