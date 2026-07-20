Équipe de France - Zinédine Zidane pour remplacer Didier Deschamps : La FFF fait le bon choix ?

La rédaction

Clap de fin pour Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Le sélectionneur tricolore a honoré son dernier match sur le banc des Bleus contre l’Angleterre ce samedi. Sauf retournement de situation, le coach de 57 ans devrait être remplacé par Zinédine Zidane. Mais la FFF fait-elle le bon choix avec le Ballon d’Or 1998 ? C’est notre sondage du jour !

C’est une page du football français qui s’est tournée ce samedi soir. Didier Deschamps a honoré son dernier match sur le banc de l’équipe de France face à l’Angleterre à la Coupe du monde 2026 (4-6). 14 ans après son arrivée en 2012, le coach de 57 ans a décidé de quitter son poste sur le banc tricolore après le Mondial en Amérique. Et son successeur semble déjà connu puisque sauf retournement de situation, c’est Zinédine Zidane qui prendra le relai dès septembre.

Les attentes sont grandes autour de Zinédine Zidane Le Ballon d’Or 1998 a déjà fait ses preuves comme entraîneur au Real Madrid. Triple vainqueur de la Ligue des champions, l’ancien numéro 10 tricolore impose le respect et dégage une aura sans précédent. Alors forcément, les attentes sont grandes autour de Zinédine Zidane. Certains espèrent qu’il fera aussi bien que Didier Deschamps, qui a su redorer le blason de l’équipe de France après une période compliquée suite au scandale de Knysna en 2010.